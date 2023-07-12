Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 12.07.2023 (обновлено: 15:34 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/yasinovataya-1883754970.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами - РИА Новости, 12.07.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами
Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:12
2023-07-12T15:34
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230711/sklad-1883439203.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Российские бойцы показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в ДНР
11 июля, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала