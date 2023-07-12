https://ria.ru/20230712/yasinovataya-1883754970.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами

Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами - РИА Новости, 12.07.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами

Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:12

2023-07-12T15:12

2023-07-12T15:34

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230711/sklad-1883439203.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия