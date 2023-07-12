https://ria.ru/20230712/yasinovataya-1883754970.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами - РИА Новости, 12.07.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами
Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:12
2023-07-12T15:12
2023-07-12T15:34
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230711/sklad-1883439203.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой