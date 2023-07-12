https://ria.ru/20230712/yaponiya-1883718917.html

Япония и НАТО объявили о новой программе сотрудничества

Япония и НАТО объявили о новой программе сотрудничества - РИА Новости, 12.07.2023

Япония и НАТО объявили о новой программе сотрудничества

Япония и НАТО объявили о новой индивидуально адаптированной программе партнерства (ITPP) в 16 областях, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:42

2023-07-12T13:42

2023-07-12T13:42

япония

нато

в мире

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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Япония и НАТО объявили о новой индивидуально адаптированной программе партнерства (ITPP) в 16 областях, сообщило агентство Киодо. Документ включает такие сферы, как кибербезопасность, безопасность в космосе, а также расширение участия в маневрах НАТО, в частности, в области кибербезопасности и манипулирования информацией, и совместные действия по оказанию экстренной помощи при стихийных бедствиях и во время конфликтов. Будет усилен обмен информацией, что должно способствовать облегчению сотрудничества. Помимо традиционных сфер сотрудничества, таких как обеспечение безопасности на море и в вопросах нераспространения, в документе отмечено сотрудничество в области противодействия ложной информации, в отношении новейших технологий разрушения, в частности, с использованием искусственного интеллекта. Индивидуально адаптированная программа партнерства (ITPP) является расширением заключенного впервые в 2014 году плана индивидуального партнерства и сотрудничества. Она будет действовать в течение четырех лет в 2023-2026 годах и отражает влияние ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе на вопросы безопасности в Атлантике и укрепление сотрудничества для сохранения мирового порядка, уточняет агентство.

https://ria.ru/20230712/snaryazhenie-1883712633.html

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, нато, в мире