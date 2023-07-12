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Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, ракеты - РИА Новости, 12.07.2023
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05:25 12.07.2023 (обновлено: 05:51 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/yaponiya-1883651601.html
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, ракеты
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, ракеты - РИА Новости, 12.07.2023
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, ракеты
Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:25
2023-07-12T05:51
в мире
япония
токио
пекин
хирокадзу мацуно
оон
кндр (северная корея)
фумио кисида
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно."Продолжающиеся пуски ракет, в том числе и баллистических, Северной Кореей и другие действия угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и являются неприемлемыми. Такие пуски баллистических ракет являются нарушением соответствующей резолюции СБ ООН. Это серьезная проблема с точки зрения безопасности народа, в связи с чем через посольство в Пекине был заявлен решительный протест", - сказал Мацуно.Он также отметил, что к этому часу ущерба японских морских и воздушных судов не зафиксировано. Мацуно подчеркнул, что находится на постоянной связи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который в настоящее время находится с визитом в Вильнюсе, где принимает участие в саммите НАТО."От премьер-министра поступило указание о созыве Национального совета безопасности", - сказал Мацуно, подчеркнув, что Япония тесно взаимодействует с США и Южной Кореей.Генеральный секретарь правительства также выразил уверенность, что отсутствие в Японии ключевых фигур Национального совета безопасности – премьер-министра Фумио Кисиды и министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси (принимает участие в министерской встрече АСЕАН) не сказалось на возможностях кризисного реагирования правительства, вопрос о том, в каком формате они примут участие в заседании, сейчас согласуется."В настоящее время мне неизвестно об изменениях в планах (премьер-министра)", - сказал Мацуно, отвечая на вопрос, не изменит ли Кисида планов своего визита в Европу.В Токио сообщили в среду, что в 9.59 (3.59 мск) Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.
https://ria.ru/20230712/raketa-1883651321.html
япония
токио
пекин
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в мире, япония, токио, пекин, хирокадзу мацуно, оон, кндр (северная корея), фумио кисида, есимаса хаяси
В мире, Япония, Токио, Пекин, Хирокадзу Мацуно, ООН, КНДР (Северная Корея), Фумио Кисида, Есимаса Хаяси
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, ракеты

Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
«
"Продолжающиеся пуски ракет, в том числе и баллистических, Северной Кореей и другие действия угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и являются неприемлемыми. Такие пуски баллистических ракет являются нарушением соответствующей резолюции СБ ООН. Это серьезная проблема с точки зрения безопасности народа, в связи с чем через посольство в Пекине был заявлен решительный протест", - сказал Мацуно.
Он также отметил, что к этому часу ущерба японских морских и воздушных судов не зафиксировано. Мацуно подчеркнул, что находится на постоянной связи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который в настоящее время находится с визитом в Вильнюсе, где принимает участие в саммите НАТО.
"От премьер-министра поступило указание о созыве Национального совета безопасности", - сказал Мацуно, подчеркнув, что Япония тесно взаимодействует с США и Южной Кореей.
Генеральный секретарь правительства также выразил уверенность, что отсутствие в Японии ключевых фигур Национального совета безопасности – премьер-министра Фумио Кисиды и министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси (принимает участие в министерской встрече АСЕАН) не сказалось на возможностях кризисного реагирования правительства, вопрос о том, в каком формате они примут участие в заседании, сейчас согласуется.
"В настоящее время мне неизвестно об изменениях в планах (премьер-министра)", - сказал Мацуно, отвечая на вопрос, не изменит ли Кисида планов своего визита в Европу.
В Токио сообщили в среду, что в 9.59 (3.59 мск) Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.
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В Токио указали, где упадет ракета КНДР
Вчера, 05:17
 
В миреЯпонияТокиоПекинХирокадзу МацуноООНКНДР (Северная Корея)Фумио КисидаЕсимаса Хаяси
 
 
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