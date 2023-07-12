https://ria.ru/20230712/yaponiya-1883651601.html

Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, ракеты

Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, ракеты - РИА Новости, 12.07.2023

Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, ракеты

Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T05:25

2023-07-12T05:25

2023-07-12T05:51

в мире

япония

токио

пекин

хирокадзу мацуно

оон

кндр (северная корея)

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg

ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно."Продолжающиеся пуски ракет, в том числе и баллистических, Северной Кореей и другие действия угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и являются неприемлемыми. Такие пуски баллистических ракет являются нарушением соответствующей резолюции СБ ООН. Это серьезная проблема с точки зрения безопасности народа, в связи с чем через посольство в Пекине был заявлен решительный протест", - сказал Мацуно.Он также отметил, что к этому часу ущерба японских морских и воздушных судов не зафиксировано. Мацуно подчеркнул, что находится на постоянной связи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который в настоящее время находится с визитом в Вильнюсе, где принимает участие в саммите НАТО."От премьер-министра поступило указание о созыве Национального совета безопасности", - сказал Мацуно, подчеркнув, что Япония тесно взаимодействует с США и Южной Кореей.Генеральный секретарь правительства также выразил уверенность, что отсутствие в Японии ключевых фигур Национального совета безопасности – премьер-министра Фумио Кисиды и министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси (принимает участие в министерской встрече АСЕАН) не сказалось на возможностях кризисного реагирования правительства, вопрос о том, в каком формате они примут участие в заседании, сейчас согласуется."В настоящее время мне неизвестно об изменениях в планах (премьер-министра)", - сказал Мацуно, отвечая на вопрос, не изменит ли Кисида планов своего визита в Европу.В Токио сообщили в среду, что в 9.59 (3.59 мск) Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.

https://ria.ru/20230712/raketa-1883651321.html

япония

токио

пекин

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, токио, пекин, хирокадзу мацуно, оон, кндр (северная корея), фумио кисида, есимаса хаяси