Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, ракеты
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
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"Продолжающиеся пуски ракет, в том числе и баллистических, Северной Кореей и другие действия угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и являются неприемлемыми. Такие пуски баллистических ракет являются нарушением соответствующей резолюции СБ ООН. Это серьезная проблема с точки зрения безопасности народа, в связи с чем через посольство в Пекине был заявлен решительный протест", - сказал Мацуно.
Он также отметил, что к этому часу ущерба японских морских и воздушных судов не зафиксировано. Мацуно подчеркнул, что находится на постоянной связи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который в настоящее время находится с визитом в Вильнюсе, где принимает участие в саммите НАТО.
"От премьер-министра поступило указание о созыве Национального совета безопасности", - сказал Мацуно, подчеркнув, что Япония тесно взаимодействует с США и Южной Кореей.
Генеральный секретарь правительства также выразил уверенность, что отсутствие в Японии ключевых фигур Национального совета безопасности – премьер-министра Фумио Кисиды и министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси (принимает участие в министерской встрече АСЕАН) не сказалось на возможностях кризисного реагирования правительства, вопрос о том, в каком формате они примут участие в заседании, сейчас согласуется.
"В настоящее время мне неизвестно об изменениях в планах (премьер-министра)", - сказал Мацуно, отвечая на вопрос, не изменит ли Кисида планов своего визита в Европу.
В Токио сообщили в среду, что в 9.59 (3.59 мск) Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.