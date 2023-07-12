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В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским

В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским - РИА Новости, 12.07.2023

В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским будет говорить прямо, честно и откровенно, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:33

2023-07-12T15:33

2023-07-12T15:40

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским будет говорить прямо, честно и откровенно, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Президент Байден говорит с Зеленским очень прямо, честно и откровенно. Таким будет характер их встречи", - заявил Салливан в интервью телеканалу MSNBC. Двусторонняя встреча Байдена с Зеленским на площадке саммита НАТО в Вильнюсе начнется в среду в 15.45 по местному времени (совпадает с московским). О том, как долго будут продолжаться переговоры сторон, не сообщалось, однако следующее мероприятие президента США запланировано лишь через четыре часа. В 19.45 Байден начнет выступление по поддержке Украины и ответу Штатов со своими союзниками на глобальные вызовы. Во вторник Салливан заявлял, что Байден пообщается с Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230712/sallivan-1883760351.html

https://ria.ru/20230712/bayden-1883756598.html

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