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В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским - РИА Новости, 12.07.2023
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15:33 12.07.2023 (обновлено: 15:40 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/vstrecha-1883766814.html
В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским
В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским - РИА Новости, 12.07.2023
В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским
Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским будет говорить прямо, честно и откровенно, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:33
2023-07-12T15:40
в мире
сша
владимир зеленский
нато
джо байден
украина
вильнюс
цены на нефть
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским будет говорить прямо, честно и откровенно, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Президент Байден говорит с Зеленским очень прямо, честно и откровенно. Таким будет характер их встречи", - заявил Салливан в интервью телеканалу MSNBC. Двусторонняя встреча Байдена с Зеленским на площадке саммита НАТО в Вильнюсе начнется в среду в 15.45 по местному времени (совпадает с московским). О том, как долго будут продолжаться переговоры сторон, не сообщалось, однако следующее мероприятие президента США запланировано лишь через четыре часа. В 19.45 Байден начнет выступление по поддержке Украины и ответу Штатов со своими союзниками на глобальные вызовы. Во вторник Салливан заявлял, что Байден пообщается с Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230712/sallivan-1883760351.html
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в мире, сша, владимир зеленский, нато, джо байден, украина, вильнюс, цены на нефть
В мире, США, Владимир Зеленский, НАТО, Джо Байден, Украина, Вильнюс, Цены на нефть
В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским

Салливан: Байден на встрече с Зеленским будет говорить прямо, честно и откровенно

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским будет говорить прямо, честно и откровенно, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Президент Байден говорит с Зеленским очень прямо, честно и откровенно. Таким будет характер их встречи", - заявил Салливан в интервью телеканалу MSNBC.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Салливан: принятие Украины в НАТО означало бы войну альянса с Россией
Вчера, 15:25
Двусторонняя встреча Байдена с Зеленским на площадке саммита НАТО в Вильнюсе начнется в среду в 15.45 по местному времени (совпадает с московским). О том, как долго будут продолжаться переговоры сторон, не сообщалось, однако следующее мероприятие президента США запланировано лишь через четыре часа. В 19.45 Байден начнет выступление по поддержке Украины и ответу Штатов со своими союзниками на глобальные вызовы.
Во вторник Салливан заявлял, что Байден пообщается с Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Президент США Джо Байден на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Байден обсудит в среду возможность поставок Украине ракет большой дальности
Вчера, 15:14
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийНАТОДжо БайденУкраинаВильнюсЦены на нефть
 
 
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