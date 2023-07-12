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В Липецкой области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП - РИА Новости, 12.07.2023
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23:13 12.07.2023
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В Липецкой области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП
В Липецкой области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП - РИА Новости, 12.07.2023
В Липецкой области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП
Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за высоковольтную линию неподалёку от ОЭЗ в Липецкой области, людей уже спасли, сообщили в правительстве Липецкой... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:13
2023-07-12T23:13
происшествия
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за высоковольтную линию неподалёку от ОЭЗ в Липецкой области, людей уже спасли, сообщили в правительстве Липецкой области. "Воздушный шар зацепился за высоковольтную линию в районе ОЭЗ "Липецк". В корзине находятся пять человек. Детей среди пассажиров нет… Все люди спасены, пострадавших нет", — сообщили в телеграм-канале правительства Липецкой области. Власти рассказали, что в начале специалисты обесточили линию электропередачи, после этого начали спуск людей. При этом после столкновения шара с ЛЭП началось возгорание — пассажиры его потушили самостоятельно.
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происшествия, липецкая область
Происшествия, Липецкая область
В Липецкой области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП

В Липецкой области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП, людей уже спасли

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВоздушный шар
Воздушный шар - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Воздушный шар. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за высоковольтную линию неподалёку от ОЭЗ в Липецкой области, людей уже спасли, сообщили в правительстве Липецкой области.
"Воздушный шар зацепился за высоковольтную линию в районе ОЭЗ "Липецк". В корзине находятся пять человек. Детей среди пассажиров нет… Все люди спасены, пострадавших нет", — сообщили в телеграм-канале правительства Липецкой области.
Власти рассказали, что в начале специалисты обесточили линию электропередачи, после этого начали спуск людей. При этом после столкновения шара с ЛЭП началось возгорание — пассажиры его потушили самостоятельно.
 
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