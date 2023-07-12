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В Липецкой области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП

В Липецкой области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП - РИА Новости, 12.07.2023

В Липецкой области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП

Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за высоковольтную линию неподалёку от ОЭЗ в Липецкой области, людей уже спасли, сообщили в правительстве Липецкой... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T23:13

2023-07-12T23:13

2023-07-12T23:13

происшествия

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за высоковольтную линию неподалёку от ОЭЗ в Липецкой области, людей уже спасли, сообщили в правительстве Липецкой области. "Воздушный шар зацепился за высоковольтную линию в районе ОЭЗ "Липецк". В корзине находятся пять человек. Детей среди пассажиров нет… Все люди спасены, пострадавших нет", — сообщили в телеграм-канале правительства Липецкой области. Власти рассказали, что в начале специалисты обесточили линию электропередачи, после этого начали спуск людей. При этом после столкновения шара с ЛЭП началось возгорание — пассажиры его потушили самостоятельно.

липецкая область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, липецкая область