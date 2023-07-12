Столтенберг назвал поставки западных вооружений ВСУ самой срочной задачей
Столтенберг: поставки западных вооружений ВСУ важнее гарантий безопасности для Киева
© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Гарантии безопасности для Киева со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений ВСУ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Гарантии, документы, советы, встречи важны, но самая срочная задача сейчас – предоставить Украине достаточно вооружений. Чрезвычайно важно, что на этой встрече мы увидели объявления (о поставках) от союзников по НАТО", - сказал генсек на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Генсек НАТО отметил, что, накануне группа союзников учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка, со слов участников группы, начнется уже летом, сказал Столтенберг.
Ранее сообщает газета Financial Times сообщила, что в коалиции по обучению украинских пилотов примут участие 11 стран. Генсек НАТО заявил, что в нее входят "10 или, возможно, чуть больше участников", которые намерены приступить к тренировкам пилотов как можно скорее.
Россия относится к поставкам оружия на Украину крайне отрицательно, исходя из того, что это только затянет вооруженный конфликт.