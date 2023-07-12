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Столтенберг назвал поставки западных вооружений ВСУ самой срочной задачей - РИА Новости, 12.07.2023
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14:04 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/vooruzheniya-1883724867.html
Столтенберг назвал поставки западных вооружений ВСУ самой срочной задачей
Столтенберг назвал поставки западных вооружений ВСУ самой срочной задачей - РИА Новости, 12.07.2023
Столтенберг назвал поставки западных вооружений ВСУ самой срочной задачей
Гарантии безопасности для Киева со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений ВСУ, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:04
2023-07-12T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Гарантии безопасности для Киева со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений ВСУ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Гарантии, документы, советы, встречи важны, но самая срочная задача сейчас – предоставить Украине достаточно вооружений. Чрезвычайно важно, что на этой встрече мы увидели объявления (о поставках) от союзников по НАТО", - сказал генсек на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Генсек НАТО отметил, что, накануне группа союзников учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка, со слов участников группы, начнется уже летом, сказал Столтенберг. Ранее сообщает газета Financial Times сообщила, что в коалиции по обучению украинских пилотов примут участие 11 стран. Генсек НАТО заявил, что в нее входят "10 или, возможно, чуть больше участников", которые намерены приступить к тренировкам пилотов как можно скорее. Россия относится к поставкам оружия на Украину крайне отрицательно, исходя из того, что это только затянет вооруженный конфликт.
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг назвал поставки западных вооружений ВСУ самой срочной задачей

Столтенберг: поставки западных вооружений ВСУ важнее гарантий безопасности для Киева

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Гарантии безопасности для Киева со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений ВСУ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Гарантии, документы, советы, встречи важны, но самая срочная задача сейчас – предоставить Украине достаточно вооружений. Чрезвычайно важно, что на этой встрече мы увидели объявления (о поставках) от союзников по НАТО", - сказал генсек на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Генсек НАТО отметил, что, накануне группа союзников учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка, со слов участников группы, начнется уже летом, сказал Столтенберг.
Ранее сообщает газета Financial Times сообщила, что в коалиции по обучению украинских пилотов примут участие 11 стран. Генсек НАТО заявил, что в нее входят "10 или, возможно, чуть больше участников", которые намерены приступить к тренировкам пилотов как можно скорее.
Россия относится к поставкам оружия на Украину крайне отрицательно, исходя из того, что это только затянет вооруженный конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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