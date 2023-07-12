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В США изобрели устройство, выявляющее вирус SARS-CoV-2 воздухе - РИА Новости, 12.07.2023
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19:15 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/virus-1883836246.html
В США изобрели устройство, выявляющее вирус SARS-CoV-2 воздухе
В США изобрели устройство, выявляющее вирус SARS-CoV-2 воздухе - РИА Новости, 12.07.2023
В США изобрели устройство, выявляющее вирус SARS-CoV-2 воздухе
Группа из четырех ученых Вашингтонского университета в Сент-Луисе изобрела устройство, которое в режиме реального времени показывает наличие в воздухе вируса... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:15
2023-07-12T19:15
сент-луис
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группа из четырех ученых Вашингтонского университета в Сент-Луисе изобрела устройство, которое в режиме реального времени показывает наличие в воздухе вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, соответствующее заявление опубликовано на сайте университета. "На данный момент нет никакого (устройства), которое давало бы нам сведения о том, насколько безопасно помещение... Идея этого устройства заключается в том, что вы можете практически в режиме реального времени или каждые 5 минут получать информацию о том, присутствует ли в воздухе живой вирус", - заявил один из ученых, принявших участие в разработке. Согласно информации, опубликованной на сайте университета, команда протестировала изобретение - регистратор уровня зараженности воздуха - в квартирах двух пациентов, зараженных COVID-19 . Результаты ПЦР образцов воздуха из комнат зараженных сравнивались с образцами воздуха, собранными в комнате, в воздухе которой не было вируса. Результаты эксперимента показали, что регистраторы верно обнаружили РНК вируса в образцах воздуха из спален и не выявили его в контрольных образцах воздуха. Как говорится в заявлении, "недорогое, проверенное на практике устройство" может применяться в больницах и медицинских учреждениях, школах и общественных местах для выявления SARS-CoV-2, а в перспективе также для обнаружения других респираторных вирусов, в частности, гриппа. Согласно заявлению, команда работает над выпуском устройства на рынок.
https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html
https://ria.ru/20230624/koronavirus-1880115546.html
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сент-луис
Сент-Луис
В США изобрели устройство, выявляющее вирус SARS-CoV-2 воздухе

Группа ученых из США изобрела устройство, выявляющее вирус SARS-CoV-2 воздухе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины
Лаборатория по производству вакцины - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группа из четырех ученых Вашингтонского университета в Сент-Луисе изобрела устройство, которое в режиме реального времени показывает наличие в воздухе вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, соответствующее заявление опубликовано на сайте университета.
«
"На данный момент нет никакого (устройства), которое давало бы нам сведения о том, насколько безопасно помещение... Идея этого устройства заключается в том, что вы можете практически в режиме реального времени или каждые 5 минут получать информацию о том, присутствует ли в воздухе живой вирус", - заявил один из ученых, принявших участие в разработке.
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Согласно информации, опубликованной на сайте университета, команда протестировала изобретение - регистратор уровня зараженности воздуха - в квартирах двух пациентов, зараженных COVID-19 . Результаты ПЦР образцов воздуха из комнат зараженных сравнивались с образцами воздуха, собранными в комнате, в воздухе которой не было вируса. Результаты эксперимента показали, что регистраторы верно обнаружили РНК вируса в образцах воздуха из спален и не выявили его в контрольных образцах воздуха.
Как говорится в заявлении, "недорогое, проверенное на практике устройство" может применяться в больницах и медицинских учреждениях, школах и общественных местах для выявления SARS-CoV-2, а в перспективе также для обнаружения других респираторных вирусов, в частности, гриппа.
Согласно заявлению, команда работает над выпуском устройства на рынок.
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