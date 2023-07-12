https://ria.ru/20230712/vasilevka-1883851173.html
Жители Васильевки рассказали об угрозах расправ со стороны ВСУ
Жители Васильевки рассказали об угрозах расправ со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023
Жители Васильевки рассказали об угрозах расправ со стороны ВСУ
Украинские военные угрожают убийствами жителям города Васильевка Запорожской области, рассказала журналистам местная жительница. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:52
2023-07-12T20:52
2023-07-12T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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жкх
киев
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 12 июл – РИА Новости. Украинские военные угрожают убийствами жителям города Васильевка Запорожской области, рассказала журналистам местная жительница. По ее словам, угрозы поступают в комментариях от военнослужащих ВСУ в телеграм-каналах, посвященных новостям Запорожской области, которые администрируют с подконтрольных Киеву территорий. "Больше года сюда не летело, а сейчас они совсем уже озверели. Они сказали: "Мы ваш город сотрем с лица с земли". Да, это писали в телеграм-каналах. "Запорожские новости" (один из телеграм-каналов - ред.) писали: "Вас не будет". Когда мы начали писать в комментариях: "Как же так, мы тоже люди, у нас тоже дети", - нам ответили: "Мы придем, от стара до мала вырежем всех. Сидите в подвалах и ждите нас". Это ненормально", - рассказала жительница Васильевки.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, ЖКХ, Киев, Россия
Жители Васильевки рассказали об угрозах расправ со стороны ВСУ
Жители Васильевки в Запорожской области рассказали, что ВСУ угрожали им убийствами