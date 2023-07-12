https://ria.ru/20230712/ukraina-1883798778.html
Украина обязалась провести реформы, пишут СМИ
Украина обязалась провести реформы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
Украина обязалась провести реформы, пишут СМИ
Украина в обмен на "гарантии безопасности" G7 обязуется провести реформы, в том числе в экономической и правовой сферах, передает агентств Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:05
2023-07-12T17:05
2023-07-12T17:05
в мире
украина
g7
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина в обмен на "гарантии безопасности" G7 обязуется провести реформы, в том числе в экономической и правовой сферах, передает агентств Рейтер со ссылкой на совместную декларацию "большой семерки". В совместной декларации, к которой могут присоединиться и другие страны, "большая семерка" заявила, что рамочная программа включает в себя такие элементы, как новейшее военное оборудование, обучение, обмен разведывательной информацией и киберзащита. "Взамен Украина обязуется принять меры по улучшению управления, в том числе путем проведения судебных, экономических реформ и повышения прозрачности", - говорится в публикации агентства.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883793486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, g7
Украина обязалась провести реформы, пишут СМИ
Рейтер: Украина обязалась провести реформы в обмен на гарантии безопасности G7
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Украина в обмен на "гарантии безопасности" G7 обязуется провести реформы, в том числе в экономической и правовой сферах, передает агентств Рейтер
со ссылкой на совместную декларацию "большой семерки".
В совместной декларации, к которой могут присоединиться и другие страны, "большая семерка" заявила, что рамочная программа включает в себя такие элементы, как новейшее военное оборудование, обучение, обмен разведывательной информацией и киберзащита.
"Взамен Украина обязуется принять меры по улучшению управления, в том числе путем проведения судебных, экономических реформ и повышения прозрачности", - говорится в публикации агентства.
G7 заявила, что не разделяет безопасность Украины и евроатлантическую