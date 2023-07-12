https://ria.ru/20230712/ukraina-1883798778.html

Украина обязалась провести реформы, пишут СМИ

Украина обязалась провести реформы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023

Украина обязалась провести реформы, пишут СМИ

Украина в обмен на "гарантии безопасности" G7 обязуется провести реформы, в том числе в экономической и правовой сферах, передает агентств Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:05

2023-07-12T17:05

2023-07-12T17:05

в мире

украина

g7

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина в обмен на "гарантии безопасности" G7 обязуется провести реформы, в том числе в экономической и правовой сферах, передает агентств Рейтер со ссылкой на совместную декларацию "большой семерки". В совместной декларации, к которой могут присоединиться и другие страны, "большая семерка" заявила, что рамочная программа включает в себя такие элементы, как новейшее военное оборудование, обучение, обмен разведывательной информацией и киберзащита. "Взамен Украина обязуется принять меры по улучшению управления, в том числе путем проведения судебных, экономических реформ и повышения прозрачности", - говорится в публикации агентства.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883793486.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, g7