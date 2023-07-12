https://ria.ru/20230712/ukraina-1883787283.html

Российский дипломат заявил о недосказанностях в докладе УВКПЧ по Украине

Российский дипломат заявил о недосказанностях в докладе УВКПЧ по Украине - РИА Новости, 12.07.2023

Российский дипломат заявил о недосказанностях в докладе УВКПЧ по Украине

В докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине скрываются реальные масштабы преступлений, совершенных киевским режимом против гражданского... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:27

2023-07-12T16:27

2023-07-12T16:51

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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости. В докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине скрываются реальные масштабы преступлений, совершенных киевским режимом против гражданского населения, особенно меньшинств, заявил постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Доклад УВКПЧ по Украине вновь грешит недосказанностью в отношении преступлений украинской стороны. Намеренно замалчиваются реальные масштабы злодеяний украинских властей и военщины", - сказал он в ответ на представление главой УВКПЧ Фолькером Тюрком доклада о ситуации с правами человека на Украине перед Советом ООН по правам человека.Гатилов подчеркнул, что даже в этом "неполном" докладе упоминаются украинские законодательные инициативы и конкретная практика, направленные на "расширение произвольных задержаний и насильственных исчезновений"."УВКПЧ констатирует, что люди на Украине пропадают без вести, их арестовывают без наличия правовых оснований, содержат "инкомуникадо" и жестоко пытают. Гражданское население жестоко наказывают за "коллаборационизм" - в интернете множество видеосвидетельств казней украинскими силовиками мирных жителей в Харьковской области после ухода оттуда российских войск. Все эти преступления не расследуются", - добавил дипломат.По его мнению, под ударом находятся национальные меньшинства, в отношении которых при попустительстве правозащитных механизмов принимаются "дискриминационное законы"."Западные государства и международные механизмы, включая УВКПЧ, по большей части игнорируют преступления украинских властей. Призываем УВКПЧ уделить, наконец, пристальное внимание и публично отреагировать на подобные действия Киева", - заключил Гатилов.Ранее в опубликованном отчете УВКПЧ ООН о задержании гражданского населения на Украине говорилось, что гражданские лица, которые помогали распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольные России территории, были заключены в тюрьму на Украине за "сотрудничество с врагом". Кроме того, количество нарушений украинскими войсками прав людей на свободу и безопасность резко возросло с 24 февраля 2022 года, в том числе фиксировались произвольные задержания и насильственные исчезновения. В организации отметили, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

https://ria.ru/20230412/upts-1864788260.html

https://ria.ru/20230331/oon-1862165206.html

https://ria.ru/20230221/pogibshie-1853458110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, геннадий гатилов, оон, ситуация в днр и лнр