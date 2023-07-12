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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.07.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, говорится в сообщении киевской городской администрации. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T01:31
2023-07-12T01:31
2023-07-12T01:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, говорится в сообщении киевской городской администрации. "Сирена воздушной тревоги в Киеве!", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу
Городская администрация: в Киеве объявили воздушную тревогу