https://ria.ru/20230712/tramvay-1883846427.html
Проект модернизации ростовского трамвая перешел к активной стадии
Проект модернизации ростовского трамвая перешел к активной стадии - РИА Новости, 12.07.2023
Проект модернизации ростовского трамвая перешел к активной стадии
Реализация первого этапа модернизации и создания трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону перешла к активной стадии, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:12
2023-07-12T20:12
2023-07-12T20:12
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Реализация первого этапа модернизации и создания трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону перешла к активной стадии, сообщает администрация города. В марте текущего года власти региона подписали с компанией "Синара - Городские транспортные решения" концессионное соглашение о модернизации трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону и поставке вагонов. Общая стоимость проекта, который должен быть реализован в 2023-2028 годах, составляет более 61 миллиарда рублей. "В соответствии с заключенным концессионным соглашением генеральным подрядчиком в рамках первого этапа начаты работы по строительству трамвайных путей в микрорайоне Левенцовский. В настоящее время работы проходят по улицам Жданова и Ткачева", - приводятся в сообщении слова главы администрации города Алексея Логвиненко. Отмечается, что "подрядчик уже перешел к активной стадии: завозятся стройматериалы, на объекте трудятся строители, работает спецтехника". Предполагается, что за шесть лет в Ростове-на-Дону будет построено и модернизировано свыше 119 километров трамвайных путей, из них 75,3 километра будут построены "с нуля". Также планируется возвести два депо, построить и реконструировать 21 тяговую подстанцию, закупить 76 трехсекционных трамваев, а также модернизировать имеющийся подвижной состав - 30 односекционных вагонов. До конца года в городе будет построено 6,3 километра трамвайного пути.
https://ria.ru/20230712/investitsii-1883793104.html
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ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
Проект модернизации ростовского трамвая перешел к активной стадии
Реализация проекта модернизации ростовского трамвая перешла к активной стадии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Реализация первого этапа модернизации и создания трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону перешла к активной стадии, сообщает администрация города.
В марте текущего года власти региона подписали с компанией "Синара - Городские транспортные решения" концессионное соглашение о модернизации трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону и поставке вагонов. Общая стоимость проекта, который должен быть реализован в 2023-2028 годах, составляет более 61 миллиарда рублей.
«
"В соответствии с заключенным концессионным соглашением генеральным подрядчиком в рамках первого этапа начаты работы по строительству трамвайных путей в микрорайоне Левенцовский. В настоящее время работы проходят по улицам Жданова и Ткачева", - приводятся в сообщении слова главы администрации города Алексея Логвиненко.
Отмечается, что "подрядчик уже перешел к активной стадии: завозятся стройматериалы, на объекте трудятся строители, работает спецтехника".
Предполагается, что за шесть лет в Ростове-на-Дону будет построено и модернизировано свыше 119 километров трамвайных путей, из них 75,3 километра будут построены "с нуля". Также планируется возвести два депо, построить и реконструировать 21 тяговую подстанцию, закупить 76 трехсекционных трамваев, а также модернизировать имеющийся подвижной состав - 30 односекционных вагонов. До конца года в городе будет построено 6,3 километра трамвайного пути.
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