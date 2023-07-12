https://ria.ru/20230712/tramvay-1883846427.html

Проект модернизации ростовского трамвая перешел к активной стадии

Проект модернизации ростовского трамвая перешел к активной стадии - РИА Новости, 12.07.2023

Проект модернизации ростовского трамвая перешел к активной стадии

Реализация первого этапа модернизации и создания трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону перешла к активной стадии, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:12

2023-07-12T20:12

2023-07-12T20:12

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Реализация первого этапа модернизации и создания трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону перешла к активной стадии, сообщает администрация города. В марте текущего года власти региона подписали с компанией "Синара - Городские транспортные решения" концессионное соглашение о модернизации трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону и поставке вагонов. Общая стоимость проекта, который должен быть реализован в 2023-2028 годах, составляет более 61 миллиарда рублей. "В соответствии с заключенным концессионным соглашением генеральным подрядчиком в рамках первого этапа начаты работы по строительству трамвайных путей в микрорайоне Левенцовский. В настоящее время работы проходят по улицам Жданова и Ткачева", - приводятся в сообщении слова главы администрации города Алексея Логвиненко. Отмечается, что "подрядчик уже перешел к активной стадии: завозятся стройматериалы, на объекте трудятся строители, работает спецтехника". Предполагается, что за шесть лет в Ростове-на-Дону будет построено и модернизировано свыше 119 километров трамвайных путей, из них 75,3 километра будут построены "с нуля". Также планируется возвести два депо, построить и реконструировать 21 тяговую подстанцию, закупить 76 трехсекционных трамваев, а также модернизировать имеющийся подвижной состав - 30 односекционных вагонов. До конца года в городе будет построено 6,3 километра трамвайного пути.

https://ria.ru/20230712/investitsii-1883793104.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, алексей логвиненко