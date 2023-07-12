https://ria.ru/20230712/tragediya-1883658912.html
В Татарстане автомобиль съехал в реку, двое погибли
В Татарстане автомобиль съехал в реку, двое погибли - РИА Новости, 12.07.2023
В Татарстане автомобиль съехал в реку, двое погибли
Тела мужчины и женщины обнаружены в автомобиле, съехавшем в реку Меша в Татарстане, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:58
2023-07-12T07:58
2023-07-12T07:58
происшествия
авто
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Тела мужчины и женщины обнаружены в автомобиле, съехавшем в реку Меша в Татарстане, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. По данным МЧС, в 18.42 11 июля поступило сообщение о том, что заявитель на берегу реки Меша вблизи населенного пункта Карповка Пестречинского района обнаружил пустые палатки и высохшую еду. Также на месте обнаружен оторванный задний бампер с госномером от автомобиля. Людей рядом не было. На место выехали экстренные службы. "В 01.30 12 июля легковой автомобиль марки Citroen извлекли на берег, внутри обнаружили тела двух погибших - мужчины 1989 года рождения и женщины 1986 года рождения", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Татарстана, по предварительным данным, водитель автомобиля Citroen C4, не справившись с управлением, съехал с обрыва в реку. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20230711/delo-1883583102.html
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происшествия, авто, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Авто, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане автомобиль съехал в реку, двое погибли
В Татарстане автомобиль съехал в реку Меша, погибли мужчина и женщина
КАЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Тела мужчины и женщины обнаружены в автомобиле, съехавшем в реку Меша в Татарстане, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По данным МЧС, в 18.42 11 июля поступило сообщение о том, что заявитель на берегу реки Меша вблизи населенного пункта Карповка Пестречинского района обнаружил пустые палатки и высохшую еду. Также на месте обнаружен оторванный задний бампер с госномером от автомобиля. Людей рядом не было.
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На место выехали экстренные службы.
"В 01.30 12 июля легковой автомобиль марки Citroen извлекли на берег, внутри обнаружили тела двух погибших - мужчины 1989 года рождения и женщины 1986 года рождения", - говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура Татарстана, по предварительным данным, водитель автомобиля Citroen C4, не справившись с управлением, съехал с обрыва в реку. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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