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Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/tetkino-1883700783.html
Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела
Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 12.07.2023
Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела
Поселок Теткино Курской области частично обесточен, повреждены два дома и хозяйственные постройки в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:19
2023-07-12T12:19
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области частично обесточен, повреждены два дома и хозяйственные постройки в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале. "Посёлок Тёткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. На двух улицах зафиксировано 6 прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки", — сообщил Старовойт. По словам губернатора, были повреждены линии электропередачи, часть поселка обесточена. Старовойт заверил, что специалисты уже устраняют повреждения. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230712/neudacha-1883670784.html
курская область
украина
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происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела

Поселок Теткино Курской области частично обесточен, два дома повреждены из-за обстрела

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области частично обесточен, повреждены два дома и хозяйственные постройки в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Посёлок Тёткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. На двух улицах зафиксировано 6 прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки", — сообщил Старовойт.
По словам губернатора, были повреждены линии электропередачи, часть поселка обесточена. Старовойт заверил, что специалисты уже устраняют повреждения.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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