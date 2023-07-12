https://ria.ru/20230712/tetkino-1883700783.html

Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела

Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 12.07.2023

Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела

Поселок Теткино Курской области частично обесточен, повреждены два дома и хозяйственные постройки в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:19

2023-07-12T12:19

2023-07-12T12:19

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

глушковский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области частично обесточен, повреждены два дома и хозяйственные постройки в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале. "Посёлок Тёткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. На двух улицах зафиксировано 6 прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки", — сообщил Старовойт. По словам губернатора, были повреждены линии электропередачи, часть поселка обесточена. Старовойт заверил, что специалисты уже устраняют повреждения. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230712/neudacha-1883670784.html

курская область

украина

глушковский район

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт