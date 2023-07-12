https://ria.ru/20230712/tetkino-1883700783.html
Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела
Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 12.07.2023
Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела
Поселок Теткино Курской области частично обесточен, повреждены два дома и хозяйственные постройки в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:19
2023-07-12T12:19
2023-07-12T12:19
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области частично обесточен, повреждены два дома и хозяйственные постройки в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале. "Посёлок Тёткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. На двух улицах зафиксировано 6 прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки", — сообщил Старовойт. По словам губернатора, были повреждены линии электропередачи, часть поселка обесточена. Старовойт заверил, что специалисты уже устраняют повреждения. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230712/neudacha-1883670784.html
курская область
украина
глушковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
Поселок Теткино Курской области частично обесточен из-за обстрела
Поселок Теткино Курской области частично обесточен, два дома повреждены из-за обстрела