https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883835326.html

Столтенберг заявил, что НАТО не будет вести переговоры о мире за Украину

Столтенберг заявил, что НАТО не будет вести переговоры о мире за Украину - РИА Новости, 12.07.2023

Столтенберг заявил, что НАТО не будет вести переговоры о мире за Украину

НАТО не будет вести переговоры о мире за Украину, альянс поставляет Киеву все более современное и мощное оружие, чтобы он получил более сильную позицию для... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:12

2023-07-12T19:12

2023-07-12T19:12

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

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киев

космос - риа наука

литва

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. НАТО не будет вести переговоры о мире за Украину, альянс поставляет Киеву все более современное и мощное оружие, чтобы он получил более сильную позицию для самостоятельного ведения таких переговоров, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам двухдневного саммита НАТО в Литве. "Чем больше военной поддержки мы предоставляем Украине, тем больше территорий они освободят, и тем сильнее будет их позиция за столом переговоров. Мы продолжаем поддерживать Украину, поставлять ей современное вооружение, включая дальнобойные крылатые ракеты, больше техники, более современные системы ПВО, готовим пилотов для F-16. Мы поддерживаем их... чтобы они имели более сильную позицию за столом переговоров. Речь идет об этом, а не о том, что НАТО будет вести переговоры от имени Украины", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на итоговой пресс-конференции, которая транслировалась на сайте альянса.

https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883830474.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, f-16, киев, космос - риа наука, литва