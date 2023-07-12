Зеленский проводит встречу со Столтенбергом
Зеленский сообщил в соцсетях, что проводит встречу с генсеком НАТО Столтенбергом
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе. 12 июля 2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе. 12 июля 2023
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Twitter, что проводит встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Началась встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сегодня первое заседание Совета Украина-НАТО. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы оно было эффективным", - написал он.
Ранее лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.