https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883710696.html

Зеленский проводит встречу со Столтенбергом

Зеленский проводит встречу со Столтенбергом - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский проводит встречу со Столтенбергом

Владимир Зеленский заявил в Twitter, что проводит встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:01

2023-07-12T13:01

2023-07-12T13:34

в мире

украина

йенс столтенберг

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883717368_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_45758206d3070c2f6e930d73d2f0bab2.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Twitter, что проводит встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Началась встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сегодня первое заседание Совета Украина-НАТО. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы оно было эффективным", - написал он. Ранее лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато