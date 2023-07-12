https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883725741.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.07.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие за сутки на Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:09

2023-07-12T14:09

2023-07-12T14:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских солдат, сообщило Минобороны РФ."За сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная гаубица "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили две атаки противника. В каждую из атак Киев бросил силы до мотопехотного взвода. Были задействованы 63-я и 66-я механизированные бригады в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Кармазиновка в ЛНР.В районе Тернов в ДНР была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах Невского, Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика