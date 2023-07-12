https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883725741.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие за сутки на Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:09
2023-07-12T14:09
2023-07-12T14:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских солдат, сообщило Минобороны РФ."За сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная гаубица "Акация", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили две атаки противника. В каждую из атак Киев бросил силы до мотопехотного взвода. Были задействованы 63-я и 66-я механизированные бригады в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Кармазиновка в ЛНР.В районе Тернов в ДНР была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах Невского, Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении