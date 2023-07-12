https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883691044.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:41

2023-07-12T17:41

2023-07-12T19:12

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 12 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили почти 40 атак ВСУ на разных направлениях, а также пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. Параллельно ликвидированы 74 артиллерийских расчета, 107 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, два хранилища топлива, командно-наблюдательный пункт. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-24, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, 15 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 455 самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 1137 реактивных систем залпового огня, 10 668 танков и других бронемашин, 5421 орудие полевой артиллерии и 11 626 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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