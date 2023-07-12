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Спасатели добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе - РИА Новости, 12.07.2023
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Туризм
 
00:26 12.07.2023 (обновлено: 10:43 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/spasateli-1883640638.html
Спасатели добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе
Спасатели добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе - РИА Новости, 12.07.2023
Спасатели добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе
Восемь сотрудников МЧС России добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе на высоте 5,3 тысячи метров, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:26
2023-07-12T10:43
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Восемь сотрудников МЧС России добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе на высоте 5,3 тысячи метров, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Группа из восьми спасателей МЧС России прибыла на помощь альпинистам. В сопровождении специалистов туристы продолжают спускаться с высоты 5300 метров", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что тургруппа из пяти человек ждала спасателей на горе Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров, двум участникам стало плохо. Восемь специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ поддерживали с туристами с связь, им удавалось спускаться по мере возможности.
https://ria.ru/20230711/turisty-1883484174.html
россия
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россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Россия, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
Спасатели добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе

МЧС: спасатели добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе

© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-БалкарииСпасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Восемь сотрудников МЧС России добрались до туристов, которые ждали помощи на Эльбрусе на высоте 5,3 тысячи метров, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Группа из восьми спасателей МЧС России прибыла на помощь альпинистам. В сопровождении специалистов туристы продолжают спускаться с высоты 5300 метров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что тургруппа из пяти человек ждала спасателей на горе Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров, двум участникам стало плохо. Восемь специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ поддерживали с туристами с связь, им удавалось спускаться по мере возможности.
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ТуризмРоссияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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