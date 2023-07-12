https://ria.ru/20230712/sozhzhenie-1883687315.html
В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг
В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг - РИА Новости, 12.07.2023
В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг
Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую акции с сожжением священных книг, следует из результатов голосования. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:26
2023-07-12T11:26
2023-07-12T11:54
оон
в мире
швеция
совет по правам человека оон (спч оон)
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ЖЕНЕВА, 12 июл — РИА Новости. Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую акции с сожжением священных книг, следует из результатов голосования."(Совет. — Прим. ред.) осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности в соответствии с обязательствами государств, вытекающими из международных прав человека", — говорится в документе.Так, представители 28 стран проголосовали за, 12-ти — против и семь делегатов воздержались. Голосование проходило на внеочередной сессии СПЧ в связи с сожжением Корана в Швеции. Россия поддержала эту резолюцию, но голосовать не смогла, так как не является членом совета.Орган ООН призывает государства пересмотреть свои национальные законы, политику и правоприменительные рамки для выявления пробелов, которые могут помешать судебному преследованию за призывы к ненависти на религиозной почве или действия, "подстрекающие к дискриминации, вражде и насилию"."Совет настоятельно призывает верховного комиссара ООН по правам человека и все соответствующие специальные процедуры Совета по правам человека в рамках их соответствующих мандатов осудить призывы к религиозной ненависти, включая акты осквернения священных книг", — уточняется в документе.Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи устроившего акцию иммигранта для суда над ним, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.
https://ria.ru/20230709/koran-1883116116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, швеция, совет по правам человека оон (спч оон)
ООН, В мире, Швеция, Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН)
В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг
СПЧ ООН принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг
ЖЕНЕВА, 12 июл — РИА Новости. Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую акции с сожжением священных книг, следует из результатов голосования.
"(Совет. — Прим. ред.) осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности в соответствии с обязательствами государств, вытекающими из международных прав человека", — говорится в документе.
В Ливане появились билборды с изображением Путина с Кораном в руках
Так, представители 28 стран проголосовали за, 12-ти — против и семь делегатов воздержались. Голосование проходило на внеочередной сессии СПЧ в связи с сожжением Корана в Швеции
. Россия
поддержала эту резолюцию, но голосовать не смогла, так как не является членом совета.
Орган ООН призывает государства пересмотреть свои национальные законы, политику и правоприменительные рамки для выявления пробелов, которые могут помешать судебному преследованию за призывы к ненависти на религиозной почве или действия, "подстрекающие к дискриминации, вражде и насилию".
"Совет настоятельно призывает верховного комиссара ООН по правам человека и все соответствующие специальные процедуры Совета по правам человека в рамках их соответствующих мандатов осудить призывы к религиозной ненависти, включая акты осквернения священных книг", — уточняется в документе.
СМИ: сожжение Корана может создать проблему для вступления Швеции в НАТО
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме
во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак
потребовал от властей Швеции выдачи устроившего акцию иммигранта для суда над ним, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде
. Произошедшее также осудили Алжир
, Афганистан
, Египет
, Индонезия
, Ливан
, Сирия
, Турция
, Узбекистан
, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт
и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании
и ОАЭ
вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.
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