https://ria.ru/20230712/sozhzhenie-1883687315.html

В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг

В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг - РИА Новости, 12.07.2023

В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую акции с сожжением священных книг, следует из результатов голосования. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:26

2023-07-12T11:26

2023-07-12T11:54

оон

в мире

швеция

совет по правам человека оон (спч оон)

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ЖЕНЕВА, 12 июл — РИА Новости. Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую акции с сожжением священных книг, следует из результатов голосования."(Совет. — Прим. ред.) осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности в соответствии с обязательствами государств, вытекающими из международных прав человека", — говорится в документе.Так, представители 28 стран проголосовали за, 12-ти — против и семь делегатов воздержались. Голосование проходило на внеочередной сессии СПЧ в связи с сожжением Корана в Швеции. Россия поддержала эту резолюцию, но голосовать не смогла, так как не является членом совета.Орган ООН призывает государства пересмотреть свои национальные законы, политику и правоприменительные рамки для выявления пробелов, которые могут помешать судебному преследованию за призывы к ненависти на религиозной почве или действия, "подстрекающие к дискриминации, вражде и насилию"."Совет настоятельно призывает верховного комиссара ООН по правам человека и все соответствующие специальные процедуры Совета по правам человека в рамках их соответствующих мандатов осудить призывы к религиозной ненависти, включая акты осквернения священных книг", — уточняется в документе.Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи устроившего акцию иммигранта для суда над ним, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

https://ria.ru/20230709/koran-1883116116.html

https://ria.ru/20230705/aktsiya-1882315980.html

https://ria.ru/20230702/putin-1881746605.html

швеция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, в мире, швеция, совет по правам человека оон (спч оон)