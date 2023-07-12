https://ria.ru/20230712/sotrudnichestvo-1883756402.html
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества - РИА Новости, 12.07.2023
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил на полях АСЕАН с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:14
2023-07-12T15:14
2023-07-12T15:48
индонезия
россия
сергей лавров
ван и (политик)
ретно марсуди
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил на полях АСЕАН с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И наращивание трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках, заявили в МИД России."В фокусе внимания находились вопросы наращивания трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках", - говорится в сообщении на сайте МИД России.В ведомстве отметили, что стороны подтвердили готовность координировать усилия на данном направлении, в том числе в интересах повышения экономической устойчивости "Глобального Юга" на основе уважения всеми странами принципов равноправия и взаимной выгоды в мирохозяйственных связях.
https://ria.ru/20230711/torgovlya-1883633081.html
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индонезия, россия, сергей лавров, ван и (политик), ретно марсуди
Индонезия, Россия, Сергей Лавров, Ван И (политик), Ретно Марсуди
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества
МИД: Лавров обсудил с коллегой из Индонезии Марсуди и Ван И энергетическую безопасность