https://ria.ru/20230712/sotrudnichestvo-1883756402.html

Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества

Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества - РИА Новости, 12.07.2023

Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил на полях АСЕАН с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:14

2023-07-12T15:14

2023-07-12T15:48

индонезия

россия

сергей лавров

ван и (политик)

ретно марсуди

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил на полях АСЕАН с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И наращивание трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках, заявили в МИД России."В фокусе внимания находились вопросы наращивания трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках", - говорится в сообщении на сайте МИД России.В ведомстве отметили, что стороны подтвердили готовность координировать усилия на данном направлении, в том числе в интересах повышения экономической устойчивости "Глобального Юга" на основе уважения всеми странами принципов равноправия и взаимной выгоды в мирохозяйственных связях.

https://ria.ru/20230711/torgovlya-1883633081.html

индонезия

россия

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индонезия, россия, сергей лавров, ван и (политик), ретно марсуди