Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 12.07.2023 (обновлено: 15:48 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/sotrudnichestvo-1883756402.html
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества - РИА Новости, 12.07.2023
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил на полях АСЕАН с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:14
2023-07-12T15:48
индонезия
россия
сергей лавров
ван и (политик)
ретно марсуди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил на полях АСЕАН с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И наращивание трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках, заявили в МИД России."В фокусе внимания находились вопросы наращивания трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках", - говорится в сообщении на сайте МИД России.В ведомстве отметили, что стороны подтвердили готовность координировать усилия на данном направлении, в том числе в интересах повышения экономической устойчивости "Глобального Юга" на основе уважения всеми странами принципов равноправия и взаимной выгоды в мирохозяйственных связях.
https://ria.ru/20230711/torgovlya-1883633081.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, сергей лавров, ван и (политик), ретно марсуди
Индонезия, Россия, Сергей Лавров, Ван И (политик), Ретно Марсуди
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии и Ван И наращивание сотрудничества

МИД: Лавров обсудил с коллегой из Индонезии Марсуди и Ван И энергетическую безопасность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил на полях АСЕАН с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И наращивание трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках, заявили в МИД России.
"В фокусе внимания находились вопросы наращивания трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках", - говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве отметили, что стороны подтвердили готовность координировать усилия на данном направлении, в том числе в интересах повышения экономической устойчивости "Глобального Юга" на основе уважения всеми странами принципов равноправия и взаимной выгоды в мирохозяйственных связях.
ЕАЭС
Лавров рассказал о переговорах ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле
11 июля, 22:52
 
ИндонезияРоссияСергей ЛавровВан И (политик)Ретно Марсуди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала