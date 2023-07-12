https://ria.ru/20230712/solovi-1883949291.html

Около 300 птиц обнаружили на территории Москвы на акции "Учет соловьев"

Около 300 птиц обнаружили на территории Москвы на акции "Учет соловьев" - РИА Новости, 13.07.2023

Около 300 птиц обнаружили на территории Москвы на акции "Учет соловьев"

Порядка 300 птиц зафиксировано на природных территориях Москвы во время экологической акции "Учет соловьев", это почти в два раза больше, чем в 2022 году,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-12T11:55

2023-07-12T11:55

2023-07-13T13:03

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городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Порядка 300 птиц зафиксировано на природных территориях Москвы во время экологической акции "Учет соловьев", это почти в два раза больше, чем в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Порядка 300 пернатых солистов зафиксировали на природных территориях столицы во время экологической акции "Учёт соловьёв". Это почти в два раза больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего "соловьиных концертов" услышали в природном комплексе Зеленограда - 87. В природно-историческом парке "Измайлово" отмечено 46 птиц. Следующими по количеству певцов стали природно-исторические парки "Кузьминки-Люблино" - 45 певчих птах и "Битцевский лес" - 22 соловья. Акция прошла с 12 мая по 30 июня. По итогам учёта специалисты обновили интерактивную карту мест обитания пернатых. Участие в экологической акции приняли профессиональные орнитологи и горожане, которые прислали свои наблюдения и записи голосов самых музыкальных птиц.

https://ria.ru/20230626/zhivotnye-1880719891.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы