https://ria.ru/20230712/solnechnogorsk-1883665708.html
Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Солнечногорске
Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Солнечногорске - РИА Новости, 12.07.2023
Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Солнечногорске
Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:18
2023-07-12T09:18
2023-07-12T09:18
московская область (подмосковье)
происшествия
солнечногорск
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании деревянных построек в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших не было. Пожар был локализован на 2,5 тысячи квадратных метров. "В 8.29 ликвидация открытого горения в Солнечногорске", - сказал собеседник агентства. В телеграм-канале прокуратуры Московской области уточнили, что устанавливаются обстоятельства и причины пожара.
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883648801.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), происшествия, солнечногорск
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Солнечногорск
Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Солнечногорске
Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в подмосковном Солнечногорске
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании деревянных построек в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших не было. Пожар был локализован на 2,5 тысячи квадратных метров.
"В 8.29 ликвидация открытого горения в Солнечногорске", - сказал собеседник агентства.
В телеграм-канале прокуратуры Московской области
уточнили, что устанавливаются обстоятельства и причины пожара.
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