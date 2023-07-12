https://ria.ru/20230712/solnechnogorsk-1883665708.html

Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Солнечногорске

Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Солнечногорске - РИА Новости, 12.07.2023

Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Солнечногорске

Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:18

2023-07-12T09:18

2023-07-12T09:18

московская область (подмосковье)

происшествия

солнечногорск

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в подмосковном Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании деревянных построек в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших не было. Пожар был локализован на 2,5 тысячи квадратных метров. "В 8.29 ликвидация открытого горения в Солнечногорске", - сказал собеседник агентства. В телеграм-канале прокуратуры Московской области уточнили, что устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883648801.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), происшествия, солнечногорск