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Япония поставит Украине нелетальное снаряжение
Япония поставит Украине нелетальное снаряжение - РИА Новости, 12.07.2023
Япония поставит Украине нелетальное снаряжение
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в Вильнюсе о том, что Япония поставит Украине нелетальное снаряжение, такое как системы обнаружения БПЛА, сообщило... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:11
2023-07-12T13:11
2023-07-12T13:11
специальная военная операция на украине
украина
япония
россия
фумио кисида
йенс столтенберг
сергей лавров
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в Вильнюсе о том, что Япония поставит Украине нелетальное снаряжение, такое как системы обнаружения БПЛА, сообщило агентство Киодо. Средства на это будут выделены из 30 миллионов долларов, которые Япония внесла в фонд НАТО. Премьер-министр Японии Фумио Кисида находится в Вильнюсе, где принимает участие в саммите НАТО. Ранее состоялась его встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, япония, россия, фумио кисида, йенс столтенберг, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Япония, Россия, Фумио Кисида, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров
Япония поставит Украине нелетальное снаряжение
Премьер Японии Кисида заявил, что Токио поставит Киеву системы обнаружения беспилотников