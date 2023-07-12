https://ria.ru/20230712/skoraya-1883728653.html

В новых регионах полностью обновили автопарк скорой помощи

В новых регионах полностью обновили автопарк скорой помощи - РИА Новости, 12.07.2023

В новых регионах полностью обновили автопарк скорой помощи

Более двух тысяч аптек открыты в новых регионах России, там также обновлены все машины скорой помощи, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:22

2023-07-12T14:22

2023-07-12T14:35

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более двух тысяч аптек открыты в новых регионах России, там также обновлены все машины скорой помощи, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы обновили все машины скорой помощи, поскольку экстренная помощь - это первое, с чего всегда надо начинать. Более двух тысяч аптек открыли в новых субъектах - это и государственные, и коммерческие аптеки, частные. По сути дела, на сегодняшний день в основном это закрывает (потребность жителей – ред.)", - сообщил Мурашко, говоря о работе в новых регионах.Также, по его словам, сейчас оформляются лицензии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для того, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь и лекарственные препараты в одном месте.

https://ria.ru/20230615/golikova-1878377238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин