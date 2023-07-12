https://ria.ru/20230712/skoraya-1883728653.html
В новых регионах полностью обновили автопарк скорой помощи
В новых регионах полностью обновили автопарк скорой помощи - РИА Новости, 12.07.2023
В новых регионах полностью обновили автопарк скорой помощи
Более двух тысяч аптек открыты в новых регионах России, там также обновлены все машины скорой помощи, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:22
2023-07-12T14:22
2023-07-12T14:35
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более двух тысяч аптек открыты в новых регионах России, там также обновлены все машины скорой помощи, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы обновили все машины скорой помощи, поскольку экстренная помощь - это первое, с чего всегда надо начинать. Более двух тысяч аптек открыли в новых субъектах - это и государственные, и коммерческие аптеки, частные. По сути дела, на сегодняшний день в основном это закрывает (потребность жителей – ред.)", - сообщил Мурашко, говоря о работе в новых регионах.Также, по его словам, сейчас оформляются лицензии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для того, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь и лекарственные препараты в одном месте.
https://ria.ru/20230615/golikova-1878377238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
В новых регионах полностью обновили автопарк скорой помощи
Мурашко сообщил, что в новых регионах обновили все машины скорой помощи
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более двух тысяч аптек открыты в новых регионах России, там также обновлены все машины скорой помощи, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы обновили все машины скорой помощи, поскольку экстренная помощь - это первое, с чего всегда надо начинать. Более двух тысяч аптек открыли в новых субъектах - это и государственные, и коммерческие аптеки, частные. По сути дела, на сегодняшний день в основном это закрывает (потребность жителей – ред.)", - сообщил Мурашко, говоря о работе в новых регионах.
Также, по его словам, сейчас оформляются лицензии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для того, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь и лекарственные препараты в одном месте.
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