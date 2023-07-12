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ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами под Харьковом - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 12.07.2023 (обновлено: 14:19 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/sklad-1883727911.html
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами под Харьковом
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами под Харьковом - РИА Новости, 12.07.2023
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами под Харьковом
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:18
2023-07-12T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
в мире
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения украинской армии, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины, отмечает МО РФ.
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харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, в мире, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами под Харьковом

Минобороны: ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в районе Волчанска

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения украинской армии, сообщило министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины, отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВ миреХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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