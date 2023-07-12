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ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами под Харьковом
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами под Харьковом - РИА Новости, 12.07.2023
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами под Харьковом
Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения украинской армии, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:18
2023-07-12T14:18
2023-07-12T14:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения украинской армии, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины, отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами под Харьковом
Минобороны: ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в районе Волчанска