https://ria.ru/20230712/simulyatsionnyy_klass-1883830757.html

Симуляционный класс открылся в реабилитационном центре для бойцов СВО

Симуляционный класс открылся в реабилитационном центре для бойцов СВО - РИА Новости, 12.07.2023

Симуляционный класс открылся в реабилитационном центре для бойцов СВО

Симуляционный класс в Центре реабилитации участников специальной военной операции позволит пациентам наиболее эффективно адаптироваться к повседневной жизни в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:52

2023-07-12T18:52

2023-07-12T18:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Симуляционный класс в Центре реабилитации участников специальной военной операции позволит пациентам наиболее эффективно адаптироваться к повседневной жизни в том числе и с помощью специальных технических средств, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. "В нашем реабилитационном центре для участников спецоперации "Ясенки" открылся новый симуляционный класс, который оснащен всем необходимым оборудованием для успешной реабилитации и адаптации бойцов, что поможет им полноценно передвигаться и научиться пользоваться техническими средствами реабилитации", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По данным ведомства, в новом симуляционном классе для пациентов предусмотрена кухня со столовыми приборами с удобными ручками и ограничителями, тифлоплеер для прослушивания информации, специальная санитарная комната, шашки и шахматы для досуга. Для более успешной реабилитации класс оборудован различными техническими средствами: ходунками, колясками комнатными и прогулочными, костылями, опорами, а также специальной кроватью с прикроватной тумбочкой. На сегодняшний день реабилитацию в "Ясенках" прошел уже 41 участник СВО, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230711/dispanserizatsiya-1883575698.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)