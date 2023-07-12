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Швеция представит дорожную карту борьбы с терроризмом, заявил глава Турции - РИА Новости, 12.07.2023
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18:13 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883814970.html
Швеция представит дорожную карту борьбы с терроризмом, заявил глава Турции
Швеция представит дорожную карту борьбы с терроризмом, заявил глава Турции - РИА Новости, 12.07.2023
Швеция представит дорожную карту борьбы с терроризмом, заявил глава Турции
Швеция представит Турции "дорожную карту" по борьбе с терроризмом и окажет активную поддержку Анкаре в ее стремлении к членству в ЕС, заявил в среду президент... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:13
2023-07-12T18:13
в мире
швеция
турция
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
нато
нуман куртулмуш
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СТАМБУЛ, 12 июл - РИА Новости. Швеция представит Турции "дорожную карту" по борьбе с терроризмом и окажет активную поддержку Анкаре в ее стремлении к членству в ЕС, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "В соответствии со взятыми Швецией обязательствами мы усилим сотрудничество в рамках двустороннего механизма безопасности на уровне министров и в борьбе с терроризмом. Швеция предоставит "дорожную карту" по борьбе с террористическими группировками. Помимо этого, Стокгольм будет активно поддерживать членство Турции в Европейском союзе и продление таможенного соглашения", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, итоговое решение по ратификации заявки Швеции примет парламент Турции. В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
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в мире, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, нуман куртулмуш
В мире, Швеция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, НАТО, Нуман Куртулмуш
Швеция представит дорожную карту борьбы с терроризмом, заявил глава Турции

Эрдоган заявил, что Швеция представит Турции дорожную карту по борьбе с терроризмом

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции
Флаги Турции, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 июл - РИА Новости. Швеция представит Турции "дорожную карту" по борьбе с терроризмом и окажет активную поддержку Анкаре в ее стремлении к членству в ЕС, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"В соответствии со взятыми Швецией обязательствами мы усилим сотрудничество в рамках двустороннего механизма безопасности на уровне министров и в борьбе с терроризмом. Швеция предоставит "дорожную карту" по борьбе с террористическими группировками. Помимо этого, Стокгольм будет активно поддерживать членство Турции в Европейском союзе и продление таможенного соглашения", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Вильнюсе.
По его словам, итоговое решение по ратификации заявки Швеции примет парламент Турции.
В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
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