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Швеция представит дорожную карту борьбы с терроризмом, заявил глава Турции
Швеция представит дорожную карту борьбы с терроризмом, заявил глава Турции - РИА Новости, 12.07.2023
Швеция представит дорожную карту борьбы с терроризмом, заявил глава Турции
Швеция представит Турции "дорожную карту" по борьбе с терроризмом и окажет активную поддержку Анкаре в ее стремлении к членству в ЕС, заявил в среду президент... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:13
2023-07-12T18:13
2023-07-12T18:13
в мире
швеция
турция
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
нато
нуман куртулмуш
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СТАМБУЛ, 12 июл - РИА Новости. Швеция представит Турции "дорожную карту" по борьбе с терроризмом и окажет активную поддержку Анкаре в ее стремлении к членству в ЕС, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "В соответствии со взятыми Швецией обязательствами мы усилим сотрудничество в рамках двустороннего механизма безопасности на уровне министров и в борьбе с терроризмом. Швеция предоставит "дорожную карту" по борьбе с террористическими группировками. Помимо этого, Стокгольм будет активно поддерживать членство Турции в Европейском союзе и продление таможенного соглашения", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, итоговое решение по ратификации заявки Швеции примет парламент Турции. В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
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в мире, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, нуман куртулмуш
В мире, Швеция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, НАТО, Нуман Куртулмуш
Швеция представит дорожную карту борьбы с терроризмом, заявил глава Турции
Эрдоган заявил, что Швеция представит Турции дорожную карту по борьбе с терроризмом