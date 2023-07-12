https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883809312.html
Швеция совсем скоро может стать членом НАТО, считает президент Чехии
Швеция совсем скоро может стать членом НАТО, считает президент Чехии - РИА Новости, 12.07.2023
Швеция совсем скоро может стать членом НАТО, считает президент Чехии
Швеция может стать членом НАТО уже через "пару недель", ратификация ее вступления в альянс в ближайшее время состоится в Турции и Венгрии, заявил по окончании... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:54
2023-07-12T17:54
2023-07-12T17:54
в мире
швеция
турция
венгрия
петр павел
нато
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ПРАГА, 12 июля – РИА Новости. Швеция может стать членом НАТО уже через "пару недель", ратификация ее вступления в альянс в ближайшее время состоится в Турции и Венгрии, заявил по окончании саммита НАТО в Вильнюсе чешский президент Петр Павел. "Думаю, что Турция и Швеция провели успешные переговоры (о вступлении Швеции в альянс). Теперь мы можем через несколько недель ожидать ратификации соответствующих документов в турецком парламенте, и я верю, что Венгрия не отстанет от этого. И что через короткое время Швеция станет членом НАТО", - сказал Павел, его интервью транслировало Чешское ТВ. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, когда именно может произойти вступление Швеции в альянс – в августе, в сентябре – Павел сослался на слова президента Турции Реджепа Эрдогана. "Я слышал от президента Эрдогана, что речь идет о нескольких неделях, о паре недель. Будем надеяться, что так и произойдет", - подчеркнул чешский президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, турция, венгрия, петр павел, нато
В мире, Швеция, Турция, Венгрия, Петр Павел, НАТО
Швеция совсем скоро может стать членом НАТО, считает президент Чехии
Президент Чехии Петр Павел: Швеция может стать членом НАТО через пару недель
ПРАГА, 12 июля – РИА Новости. Швеция может стать членом НАТО уже через "пару недель", ратификация ее вступления в альянс в ближайшее время состоится в Турции и Венгрии, заявил по окончании саммита НАТО в Вильнюсе чешский президент Петр Павел.
"Думаю, что Турция и Швеция провели успешные переговоры (о вступлении Швеции в альянс). Теперь мы можем через несколько недель ожидать ратификации соответствующих документов в турецком парламенте, и я верю, что Венгрия не отстанет от этого. И что через короткое время Швеция станет членом НАТО", - сказал Павел, его интервью транслировало Чешское ТВ
.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, когда именно может произойти вступление Швеции в альянс – в августе, в сентябре – Павел сослался на слова президента Турции Реджепа Эрдогана.
"Я слышал от президента Эрдогана, что речь идет о нескольких неделях, о паре недель. Будем надеяться, что так и произойдет", - подчеркнул чешский президент.
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