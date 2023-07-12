https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883640363.html
Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия
Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия - РИА Новости, 12.07.2023
Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия
Глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что власти королевства не ожидают развертывания тактического ядерного оружия на территории страны. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:18
2023-07-12T00:18
2023-07-12T00:18
в мире
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938356_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2ccbb4ad79fe84ad2584b2b9d1237086.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что власти королевства не ожидают развертывания тактического ядерного оружия на территории страны. "Я так не думаю. Но, конечно, нам придется поддержать (блок НАТО - ред.), потому что НАТО - это военный альянс, основанный как на обычном сдерживании, так и на ядерном сдерживании", - сказал Йонсон телеканалу SVT. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Ранее парламентский комитет королевства по иностранным делам предложил одобрить присоединение Швеции к НАТО, а также соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, которое регулирует вопросы иммунитета и привилегий для НАТО и ее сотрудников. Согласно сообщению, комитет разделяет позицию правительства страны о том, что "как и в других странах Северной Европы, нет причин размещать ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время".
https://ria.ru/20230711/nato-1883501614.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938356_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_89b8f65636f3f6cfd990261829500f30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, нато
Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия
Минобороны Швеции не ожидает размещения на своей территории тактического ядерного оружия