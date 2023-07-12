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Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия - РИА Новости, 12.07.2023
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00:18 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883640363.html
Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия
Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия - РИА Новости, 12.07.2023
Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия
Глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что власти королевства не ожидают развертывания тактического ядерного оружия на территории страны. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:18
2023-07-12T00:18
в мире
швеция
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что власти королевства не ожидают развертывания тактического ядерного оружия на территории страны. "Я так не думаю. Но, конечно, нам придется поддержать (блок НАТО - ред.), потому что НАТО - это военный альянс, основанный как на обычном сдерживании, так и на ядерном сдерживании", - сказал Йонсон телеканалу SVT. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Ранее парламентский комитет королевства по иностранным делам предложил одобрить присоединение Швеции к НАТО, а также соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, которое регулирует вопросы иммунитета и привилегий для НАТО и ее сотрудников. Согласно сообщению, комитет разделяет позицию правительства страны о том, что "как и в других странах Северной Европы, нет причин размещать ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время".
https://ria.ru/20230711/nato-1883501614.html
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в мире, швеция, нато
В мире, Швеция, НАТО
Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия

Минобороны Швеции не ожидает размещения на своей территории тактического ядерного оружия

© iStock.com / EL MEHDI EL KHAYYATФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© iStock.com / EL MEHDI EL KHAYYAT
Флаг Швеции в Стокгольме . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что власти королевства не ожидают развертывания тактического ядерного оружия на территории страны.
«
"Я так не думаю. Но, конечно, нам придется поддержать (блок НАТО - ред.), потому что НАТО - это военный альянс, основанный как на обычном сдерживании, так и на ядерном сдерживании", - сказал Йонсон телеканалу SVT.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал.
Ранее парламентский комитет королевства по иностранным делам предложил одобрить присоединение Швеции к НАТО, а также соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, которое регулирует вопросы иммунитета и привилегий для НАТО и ее сотрудников. Согласно сообщению, комитет разделяет позицию правительства страны о том, что "как и в других странах Северной Европы, нет причин размещать ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время".
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