https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883640363.html

Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия

Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия - РИА Новости, 12.07.2023

Швеция не ожидает размещения на своей территории ядерного оружия

Глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что власти королевства не ожидают развертывания тактического ядерного оружия на территории страны. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:18

2023-07-12T00:18

2023-07-12T00:18

в мире

швеция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938356_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2ccbb4ad79fe84ad2584b2b9d1237086.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что власти королевства не ожидают развертывания тактического ядерного оружия на территории страны. "Я так не думаю. Но, конечно, нам придется поддержать (блок НАТО - ред.), потому что НАТО - это военный альянс, основанный как на обычном сдерживании, так и на ядерном сдерживании", - сказал Йонсон телеканалу SVT. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. При этом никаких конкретных сроков Столтенберг не назвал. Ранее парламентский комитет королевства по иностранным делам предложил одобрить присоединение Швеции к НАТО, а также соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, которое регулирует вопросы иммунитета и привилегий для НАТО и ее сотрудников. Согласно сообщению, комитет разделяет позицию правительства страны о том, что "как и в других странах Северной Европы, нет причин размещать ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время".

https://ria.ru/20230711/nato-1883501614.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, нато