https://ria.ru/20230712/shtorm-1883657208.html

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за мощных дождей

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за мощных дождей - РИА Новости, 12.07.2023

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за мощных дождей

Штормовое предупреждение объявлено из-за мощных дождей, которые ожидаются на большей части территории региона в субботу, вероятно подтопление территорий, дорог... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T07:32

2023-07-12T07:32

2023-07-12T07:33

приморский край

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за мощных дождей, которые ожидаются на большей части территории региона в субботу, вероятно подтопление территорий, дорог и мостов из-за сильного подъема уровня воды в реках, сообщили в Примгидромете. "В связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края ночью и днем 15 июля в городе Владивосток и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством 15-40 миллиметров за 12 часов и менее. В отдельных районах очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее), сильные ливни (30 миллиметров и более за час и менее)", - говорится в публикации в телеграм-канале Примгидромета, к сообщению прикреплена иллюстрация с надписью "В Приморье объявлено штормовое предупреждение". Синоптики полагают, что сильные и очень сильные осадки приведут к подъему уровня воды в реках по большей части на 0,5-2,5 метра, а на юге края - до 4,5 метров. "Создается угроза подтопления территорий ливневым, склоновым, речным стоком. Ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов", - отметили в Примгидромете. Кратковременные дожди с грозами и ливни сохранятся и 16-17 июля, у побережья осадки в эти дни будут сопровождаться усилением ветра до 17-24 метров в секунду, добавили синоптики.

https://ria.ru/20230711/evakuatsiya-1883441685.html

приморский край

владивосток

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приморский край, владивосток, происшествия