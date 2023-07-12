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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за мощных дождей
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за мощных дождей - РИА Новости, 12.07.2023
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за мощных дождей
Штормовое предупреждение объявлено из-за мощных дождей, которые ожидаются на большей части территории региона в субботу, вероятно подтопление территорий, дорог... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:32
2023-07-12T07:32
2023-07-12T07:33
приморский край
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за мощных дождей, которые ожидаются на большей части территории региона в субботу, вероятно подтопление территорий, дорог и мостов из-за сильного подъема уровня воды в реках, сообщили в Примгидромете. "В связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края ночью и днем 15 июля в городе Владивосток и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством 15-40 миллиметров за 12 часов и менее. В отдельных районах очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее), сильные ливни (30 миллиметров и более за час и менее)", - говорится в публикации в телеграм-канале Примгидромета, к сообщению прикреплена иллюстрация с надписью "В Приморье объявлено штормовое предупреждение". Синоптики полагают, что сильные и очень сильные осадки приведут к подъему уровня воды в реках по большей части на 0,5-2,5 метра, а на юге края - до 4,5 метров. "Создается угроза подтопления территорий ливневым, склоновым, речным стоком. Ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов", - отметили в Примгидромете. Кратковременные дожди с грозами и ливни сохранятся и 16-17 июля, у побережья осадки в эти дни будут сопровождаться усилением ветра до 17-24 метров в секунду, добавили синоптики.
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приморский край, владивосток, происшествия
Приморский край, Владивосток, Происшествия
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за мощных дождей
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за мощных дождей с подтоплениями
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за мощных дождей, которые ожидаются на большей части территории региона в субботу, вероятно подтопление территорий, дорог и мостов из-за сильного подъема уровня воды в реках, сообщили в Примгидромете.
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"В связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края ночью и днем 15 июля в городе Владивосток и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством 15-40 миллиметров за 12 часов и менее. В отдельных районах очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее), сильные ливни (30 миллиметров и более за час и менее)", - говорится в публикации в телеграм-канале Примгидромета, к сообщению прикреплена иллюстрация с надписью "В Приморье объявлено штормовое предупреждение".
Синоптики полагают, что сильные и очень сильные осадки приведут к подъему уровня воды в реках по большей части на 0,5-2,5 метра, а на юге края - до 4,5 метров.
"Создается угроза подтопления территорий ливневым, склоновым, речным стоком. Ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов", - отметили в Примгидромете.
Кратковременные дожди с грозами и ливни сохранятся и 16-17 июля, у побережья осадки в эти дни будут сопровождаться усилением ветра до 17-24 метров в секунду, добавили синоптики.
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