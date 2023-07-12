https://ria.ru/20230712/senator-1883643749.html

Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина

Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина - РИА Новости, 12.07.2023

Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина

Американский сенатор Линдси Грэм устал от одержимости президента США Джо Байдена стремлением не провоцировать президента России Владимира Путина в вопросе... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T01:36

2023-07-12T01:36

2023-07-12T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

нато

линдси грэм

джо байден

украина

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_d1a467c9ba836b7f7f6bef646a3fcae6.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм устал от одержимости президента США Джо Байдена стремлением не провоцировать президента России Владимира Путина в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом законодатель написал в Twitter."Я устал от одержимости администрации Байдена относительно непровоцирования Путина. Путин смотрит на полумеры и фиксацию Байдена на непровоцировании как на слабость", — посетовал политик.По его словам, нынешняя президентская администрация упустила множество возможностей закончить конфликт на Украине и принять "решительную резолюцию в пользу Украины"."Я понимаю разочарование Зеленского от администрации Байдена, Германии и горстки других по поводу принятия в НАТО", — заявил Грэм. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина не станет членом НАТО на проходящем в Вильнюсе саммите альянса. Во вторник государства блока в коммюнике встречи указали, что будущее этой страны — в альянсе, но при этом Киев должен выполнить несколько условий. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Украину в альянс.

https://ria.ru/20230711/nato-1883630502.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, линдси грэм, джо байден, украина, россия, сша