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Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:36 12.07.2023 (обновлено: 10:59 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/senator-1883643749.html
Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина
Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина - РИА Новости, 12.07.2023
Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина
Американский сенатор Линдси Грэм устал от одержимости президента США Джо Байдена стремлением не провоцировать президента России Владимира Путина в вопросе... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T01:36
2023-07-12T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
нато
линдси грэм
джо байден
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм устал от одержимости президента США Джо Байдена стремлением не провоцировать президента России Владимира Путина в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом законодатель написал в Twitter.&quot;Я устал от одержимости администрации Байдена относительно непровоцирования Путина. Путин смотрит на полумеры и фиксацию Байдена на непровоцировании как на слабость&quot;, — посетовал политик.По его словам, нынешняя президентская администрация упустила множество возможностей закончить конфликт на Украине и принять "решительную резолюцию в пользу Украины"."Я понимаю разочарование Зеленского от администрации Байдена, Германии и горстки других по поводу принятия в НАТО", — заявил Грэм. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина не станет членом НАТО на проходящем в Вильнюсе саммите альянса. Во вторник государства блока в коммюнике встречи указали, что будущее этой страны — в альянсе, но при этом Киев должен выполнить несколько условий. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Украину в альянс.
https://ria.ru/20230711/nato-1883630502.html
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в мире, нато, линдси грэм, джо байден, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Линдси Грэм, Джо Байден, Украина, Россия, США
Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина

Сенатор Грэм устал от стремления Байдена не провоцировать Россию в вопросе Украины

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм устал от одержимости президента США Джо Байдена стремлением не провоцировать президента России Владимира Путина в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом законодатель написал в Twitter.
«

"Я устал от одержимости администрации Байдена относительно непровоцирования Путина. Путин смотрит на полумеры и фиксацию Байдена на непровоцировании как на слабость", — посетовал политик.

По его словам, нынешняя президентская администрация упустила множество возможностей закончить конфликт на Украине и принять "решительную резолюцию в пользу Украины".
"Я понимаю разочарование Зеленского от администрации Байдена, Германии и горстки других по поводу принятия в НАТО", — заявил Грэм.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина не станет членом НАТО на проходящем в Вильнюсе саммите альянса. Во вторник государства блока в коммюнике встречи указали, что будущее этой страны — в альянсе, но при этом Киев должен выполнить несколько условий.
Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Украину в альянс.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОЛиндси ГрэмДжо БайденУкраинаРоссияСША
 
 
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