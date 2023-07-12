https://ria.ru/20230712/senator-1883643749.html
Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина
Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина - РИА Новости, 12.07.2023
Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина
Американский сенатор Линдси Грэм устал от одержимости президента США Джо Байдена стремлением не провоцировать президента России Владимира Путина в вопросе... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T01:36
2023-07-12T01:36
2023-07-12T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм устал от одержимости президента США Джо Байдена стремлением не провоцировать президента России Владимира Путина в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом законодатель написал в Twitter."Я устал от одержимости администрации Байдена относительно непровоцирования Путина. Путин смотрит на полумеры и фиксацию Байдена на непровоцировании как на слабость", — посетовал политик.По его словам, нынешняя президентская администрация упустила множество возможностей закончить конфликт на Украине и принять "решительную резолюцию в пользу Украины"."Я понимаю разочарование Зеленского от администрации Байдена, Германии и горстки других по поводу принятия в НАТО", — заявил Грэм. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина не станет членом НАТО на проходящем в Вильнюсе саммите альянса. Во вторник государства блока в коммюнике встречи указали, что будущее этой страны — в альянсе, но при этом Киев должен выполнить несколько условий. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Украину в альянс.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Линдси Грэм, Джо Байден, Украина, Россия, США
Сенатор Грэм пожаловался на стремление Байдена не провоцировать Путина
Сенатор Грэм устал от стремления Байдена не провоцировать Россию в вопросе Украины