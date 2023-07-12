https://ria.ru/20230712/rzhitskiy-1883826001.html
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого планировал скрыться в Швейцарии
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого планировал скрыться в Швейцарии - РИА Новости, 12.07.2023
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого планировал скрыться в Швейцарии
Подозреваемый в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого намеревался скрыться в Швейцарии, сообщил РИА Новости РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:38
2023-07-12T18:38
2023-07-12T18:52
швейцария
турция
следственный комитет россии (ск рф)
кирилл буданов
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого намеревался скрыться в Швейцарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Подозреваемый в убийстве Ржицкого планировал через Турцию попасть в Швейцарию, чтобы скрыться", — сказал собеседник агентства.О смерти офицера стало известно в понедельник, его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию Ржицкий командовал подлодкой "Краснодар".Накануне в Туапсе по подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко 1959 года рождения, у него нашли пистолет с глушителем. По данным МВД, мужчину поймали на съемной квартире. На допросе Денисенко признался, что его завербовали на Украине.Станислав Ржицкий фигурировал в базе украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, деятелей Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицал, что Киев имеет отношение к убийству российского офицера.
https://ria.ru/20230710/ubiystvo-1883406234.html
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швейцария, турция, следственный комитет россии (ск рф), кирилл буданов, краснодар, происшествия
Швейцария, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Кирилл Буданов, Краснодар, Происшествия
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого планировал скрыться в Швейцарии
Источник: подозреваемый в убийстве офицера Ржицкого планировал скрыться в Швейцарии