Рейтинг@Mail.ru
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 12.07.2023 (обновлено: 18:37 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/rzhitskiy-1883783563.html
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали - РИА Новости, 12.07.2023
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали
Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого на допросе рассказал, что работал на Украину, сообщил РИА РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:14
2023-07-12T18:37
специальная военная операция на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883580004_0:538:960:1078_1920x0_80_0_0_76133d2f736023c6057cd1daa9e83959.jpg
КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого на допросе рассказал, что работал на Украину, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Признался, что его завербовали на Украине", — сказал собеседник агентства.О смерти офицера стало известно в понедельник, его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию Ржицкий командовал подлодкой "Краснодар".Накануне в Туапсе по подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко 1959 года рождения, у него нашли пистолет с глушителем.Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.Станислав Ржицкий фигурировал в базе украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, деятелей Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицал, что Киев имеет отношение к убийству российского офицера.
https://ria.ru/20230711/podozrevaemyy-1883585029.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883580004_0:448:960:1168_1920x0_80_0_0_a5b531120be121033e4cd5f696d8f6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали

Подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизации в Краснодаре Ржицкого признал вину

© Фото : пресс-служба главы КраснодараПортрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара
Портрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : пресс-служба главы Краснодара
Портрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого на допросе рассказал, что работал на Украину, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Признался, что его завербовали на Украине", — сказал собеседник агентства.
© Фото : соцсети Сергея ДенисенкоСергей Денисенко
Сергей Денисенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : соцсети Сергея Денисенко
Сергей Денисенко
О смерти офицера стало известно в понедельник, его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию Ржицкий командовал подлодкой "Краснодар".
Накануне в Туапсе по подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко 1959 года рождения, у него нашли пистолет с глушителем.
Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.
Станислав Ржицкий фигурировал в базе украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, деятелей Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицал, что Киев имеет отношение к убийству российского офицера.
Задержание в Краснодаре подозреваемого в убийстве. Кадры СК
СК раскрыл подробности задержания по делу об убийстве офицера в Краснодаре
11 июля, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала