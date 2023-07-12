https://ria.ru/20230712/rzhitskiy-1883783563.html

Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали

Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали - РИА Новости, 12.07.2023

Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали

Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого на допросе рассказал, что работал на Украину, сообщил РИА РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:14

2023-07-12T16:14

2023-07-12T18:37

специальная военная операция на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883580004_0:538:960:1078_1920x0_80_0_0_76133d2f736023c6057cd1daa9e83959.jpg

КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого на допросе рассказал, что работал на Украину, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Признался, что его завербовали на Украине", — сказал собеседник агентства.О смерти офицера стало известно в понедельник, его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию Ржицкий командовал подлодкой "Краснодар".Накануне в Туапсе по подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко 1959 года рождения, у него нашли пистолет с глушителем.Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.Станислав Ржицкий фигурировал в базе украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, деятелей Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицал, что Киев имеет отношение к убийству российского офицера.

https://ria.ru/20230711/podozrevaemyy-1883585029.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина