https://ria.ru/20230712/rzhitskiy-1883783563.html
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали - РИА Новости, 12.07.2023
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали
Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого на допросе рассказал, что работал на Украину, сообщил РИА РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:14
2023-07-12T16:14
2023-07-12T18:37
специальная военная операция на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883580004_0:538:960:1078_1920x0_80_0_0_76133d2f736023c6057cd1daa9e83959.jpg
КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого на допросе рассказал, что работал на Украину, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Признался, что его завербовали на Украине", — сказал собеседник агентства.О смерти офицера стало известно в понедельник, его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию Ржицкий командовал подлодкой "Краснодар".Накануне в Туапсе по подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко 1959 года рождения, у него нашли пистолет с глушителем.Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.Станислав Ржицкий фигурировал в базе украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, деятелей Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицал, что Киев имеет отношение к убийству российского офицера.
https://ria.ru/20230711/podozrevaemyy-1883585029.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883580004_0:448:960:1168_1920x0_80_0_0_a5b531120be121033e4cd5f696d8f6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали
Подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизации в Краснодаре Ржицкого признал вину
КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого на допросе рассказал, что работал на Украину, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Признался, что его завербовали на Украине", — сказал собеседник агентства.
О смерти офицера стало известно в понедельник, его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию Ржицкий командовал подлодкой "Краснодар".
Накануне в Туапсе по подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко 1959 года рождения, у него нашли пистолет с глушителем.
Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.
Станислав Ржицкий фигурировал в базе украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, деятелей Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицал, что Киев имеет отношение к убийству российского офицера.
СК раскрыл подробности задержания по делу об убийстве офицера в Краснодаре