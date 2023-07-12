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В РПЦ не поддержали законопроекты об умерщвлении бездомных животных - РИА Новости, 12.07.2023
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Религия
 
20:32 12.07.2023 (обновлено: 21:47 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/rpts-1883849215.html
В РПЦ не поддержали законопроекты об умерщвлении бездомных животных
В РПЦ не поддержали законопроекты об умерщвлении бездомных животных - РИА Новости, 12.07.2023
В РПЦ не поддержали законопроекты об умерщвлении бездомных животных
В Русской православной церкви не поддерживают законопроекты, которые предусматривают умерщвление бездомных животных, а также не поддерживают идею наделить... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:32
2023-07-12T21:47
москва
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви не поддерживают законопроекты, которые предусматривают умерщвление бездомных животных, а также не поддерживают идею наделить регионы правом самим решать, убивать ли таких животных, надо стараться решать проблему гуманными методами, заявил РИА Новости председатель отдела социального служения Московской городской епархии, настоятель храма Церковь во имя святых мучеников Флора и Лавра (Всех скорбящих Радость) на Зацепе в Москве. "Позиция Церкви - мы не поддерживаем законодательные инициативы о том, чтобы бездомных животных умерщвлять, а также не поддерживаем инициативы передать регионам право решать, умерщвлять или не умерщвлять отловленных бездомных животных. Должно быть одно правило для всех - чтобы бездомных животных можно было отлавливать, но не умерщвлять", - сказал Потокин. Он напомнил, что во многих городах обустроено достаточное количество приютов для животных. "В некоторых регионах все работает, в Москве вы почти не встретите бездомных собак. Есть просто несколько проблемных регионов, где были ситуации с нападениями животных на людей", - пояснил священник. По его словам, частично решить проблему содержания бездомных животных можно с помощью волонтеров: "одно из самых популярных среди молодежи волонтерских движений – это помощь животным, также "можно чипировать бездомных животных, чтобы отслеживать их", а в городах – оборудовать приюты. "Животные приносят пользу – ищут людей, помогают слепым, ищут наркотики, контрабанду, - но там, где они вышли из-под контроля, они приносят вред. Значит, нужно контроль вернуть, но сделать это гуманными методами. То есть нужно постараться решить проблему с бездомными собаками, не прибегая к их умерщвлению. Из гуманных соображений, из соображения воспитания детей. Если ребенок увидит жестокость по отношению к животному, это будет травма", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230712/troitsa-1883794647.html
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москва, русская православная церковь
Москва, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ не поддержали законопроекты об умерщвлении бездомных животных

В РПЦ не поддержали законопроекты, предусматривающие умерщвление бездомных животных

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви не поддерживают законопроекты, которые предусматривают умерщвление бездомных животных, а также не поддерживают идею наделить регионы правом самим решать, убивать ли таких животных, надо стараться решать проблему гуманными методами, заявил РИА Новости председатель отдела социального служения Московской городской епархии, настоятель храма Церковь во имя святых мучеников Флора и Лавра (Всех скорбящих Радость) на Зацепе в Москве.
«
"Позиция Церкви - мы не поддерживаем законодательные инициативы о том, чтобы бездомных животных умерщвлять, а также не поддерживаем инициативы передать регионам право решать, умерщвлять или не умерщвлять отловленных бездомных животных. Должно быть одно правило для всех - чтобы бездомных животных можно было отлавливать, но не умерщвлять", - сказал Потокин.
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Он напомнил, что во многих городах обустроено достаточное количество приютов для животных. "В некоторых регионах все работает, в Москве вы почти не встретите бездомных собак. Есть просто несколько проблемных регионов, где были ситуации с нападениями животных на людей", - пояснил священник.
По его словам, частично решить проблему содержания бездомных животных можно с помощью волонтеров: "одно из самых популярных среди молодежи волонтерских движений – это помощь животным, также "можно чипировать бездомных животных, чтобы отслеживать их", а в городах – оборудовать приюты.
«
"Животные приносят пользу – ищут людей, помогают слепым, ищут наркотики, контрабанду, - но там, где они вышли из-под контроля, они приносят вред. Значит, нужно контроль вернуть, но сделать это гуманными методами. То есть нужно постараться решить проблему с бездомными собаками, не прибегая к их умерщвлению. Из гуманных соображений, из соображения воспитания детей. Если ребенок увидит жестокость по отношению к животному, это будет травма", - заключил собеседник агентства.
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