https://ria.ru/20230712/rosgvardiya-1883851786.html
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР - РИА Новости, 12.07.2023
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:57
2023-07-12T20:57
2023-07-12T21:37
в мире
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
ак-74
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Военнослужащие Росгвардии провели разведывательно-поисковые мероприятия в особо охраняемой зоне леса в Луганской Народной Республике, где до освобождения дислоцировались украинские вооруженные формирования. Подходы к данной территории боевики плотно заминировали при отступлении", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что в ходе проработки оперативной информации совместно с представителями военной контрразведки, росгвардейцы обнаружили подбитую бронированную технику ВСУ, под днищем которой был спрятан крупнокалиберный пулемет, а в моторном отсеке были замотаны в тряпки три автомата АК-74, пулемет "Печенег", гранатомет иностранного производства с выстрелами и немецкие наступательно-оборонительные гранаты. "Подобный набор мог быть использован для проведения диверсионно-террористических актов на территории Луганской Народной Республики", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230704/rosgvardiya-1882032308.html
https://ria.ru/20230711/moskvich-1883519886.html
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в мире, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, ак-74
В мире, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, АК-74, Специальная военная операция на Украине
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР
Военнослужащие Росгвардии пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР