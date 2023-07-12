Рейтинг@Mail.ru
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 12.07.2023 (обновлено: 21:37 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/rosgvardiya-1883851786.html
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР - РИА Новости, 12.07.2023
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:57
2023-07-12T21:37
в мире
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
ак-74
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853014515_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_206100f23cee2e3ca5c0d615a97936b4.jpg
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Военнослужащие Росгвардии провели разведывательно-поисковые мероприятия в особо охраняемой зоне леса в Луганской Народной Республике, где до освобождения дислоцировались украинские вооруженные формирования. Подходы к данной территории боевики плотно заминировали при отступлении", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что в ходе проработки оперативной информации совместно с представителями военной контрразведки, росгвардейцы обнаружили подбитую бронированную технику ВСУ, под днищем которой был спрятан крупнокалиберный пулемет, а в моторном отсеке были замотаны в тряпки три автомата АК-74, пулемет "Печенег", гранатомет иностранного производства с выстрелами и немецкие наступательно-оборонительные гранаты. "Подобный набор мог быть использован для проведения диверсионно-террористических актов на территории Луганской Народной Республики", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230704/rosgvardiya-1882032308.html
https://ria.ru/20230711/moskvich-1883519886.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853014515_865:688:2679:2048_1920x0_80_0_0_b308f8e9f4322de446add147a6e9d398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, ак-74
В мире, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, АК-74, Специальная военная операция на Украине
Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР

Военнослужащие Росгвардии пресекли подготовку диверсий в лесном массиве ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии в зоне СВО
Сотрудник Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Росгвардейцы пресекли подготовку диверсий в лесном массиве в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Военнослужащие Росгвардии провели разведывательно-поисковые мероприятия в особо охраняемой зоне леса в Луганской Народной Республике, где до освобождения дислоцировались украинские вооруженные формирования. Подходы к данной территории боевики плотно заминировали при отступлении", - сообщили в пресс-службе.
Машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Сотрудники Росгвардии уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР
4 июля, 00:09
Отмечается, что в ходе проработки оперативной информации совместно с представителями военной контрразведки, росгвардейцы обнаружили подбитую бронированную технику ВСУ, под днищем которой был спрятан крупнокалиберный пулемет, а в моторном отсеке были замотаны в тряпки три автомата АК-74, пулемет "Печенег", гранатомет иностранного производства с выстрелами и немецкие наступательно-оборонительные гранаты.
«
"Подобный набор мог быть использован для проведения диверсионно-террористических актов на территории Луганской Народной Республики", - пояснили в ведомстве.
Автомобиль Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Росгвардия в Москве получила сто автомобилей "Москвич"
11 июля, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныАК-74
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала