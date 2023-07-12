https://ria.ru/20230712/raketa-1883651734.html

Минобороны Японии заявило, что ракета КНДР уже упала

Минобороны Японии заявило, что ракета КНДР уже упала - РИА Новости, 12.07.2023

Минобороны Японии заявило, что ракета КНДР уже упала

Ракета, выпущенная КНДР, уже упала, со ссылкой на минобороны страны сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T05:33

2023-07-12T05:33

2023-07-12T05:33

в мире

япония

пекин

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Ракета, выпущенная КНДР, уже упала, со ссылкой на минобороны страны сообщила служба безопасности на море Японии. "Согласно министерству обороны Японии, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой ранее провела Северная Корея, уже упала. Просьба морским и воздушным судам следить за актуальной информацией, а в случае обнаружения фрагментов ракеты, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении. Сообщение появилось в 11.15 (5.15 мск). Ранее министерство обороны Японии сообщало, что ракета, предположительно упадет в 11.13 (5.13 мск). В 9.59 (3.59 МСК) Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском ракеты по каналам посольства Японии в Пекине. Это 12 подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.

https://ria.ru/20230712/raketa-1883651321.html

япония

пекин

кндр (северная корея)

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в мире, япония, пекин, кндр (северная корея)