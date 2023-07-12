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Минобороны Японии заявило, что ракета КНДР уже упала - РИА Новости, 12.07.2023
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05:33 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/raketa-1883651734.html
Минобороны Японии заявило, что ракета КНДР уже упала
Минобороны Японии заявило, что ракета КНДР уже упала - РИА Новости, 12.07.2023
Минобороны Японии заявило, что ракета КНДР уже упала
Ракета, выпущенная КНДР, уже упала, со ссылкой на минобороны страны сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:33
2023-07-12T05:33
в мире
япония
пекин
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Ракета, выпущенная КНДР, уже упала, со ссылкой на минобороны страны сообщила служба безопасности на море Японии. "Согласно министерству обороны Японии, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой ранее провела Северная Корея, уже упала. Просьба морским и воздушным судам следить за актуальной информацией, а в случае обнаружения фрагментов ракеты, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении. Сообщение появилось в 11.15 (5.15 мск). Ранее министерство обороны Японии сообщало, что ракета, предположительно упадет в 11.13 (5.13 мск). В 9.59 (3.59 МСК) Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском ракеты по каналам посольства Японии в Пекине. Это 12 подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.
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япония
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кндр (северная корея)
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в мире, япония, пекин, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Пекин, КНДР (Северная Корея)
Минобороны Японии заявило, что ракета КНДР уже упала

Служба безопасности на море Японии: ракета Северной Кореи уже упала

© Фото : South Korea's Defense MinistryВоенные Южной Кореи нашли и достали из воды часть упавшей ракеты КНДР
Военные Южной Кореи нашли и достали из воды часть упавшей ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : South Korea's Defense Ministry
Военные Южной Кореи нашли и достали из воды часть упавшей ракеты КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Ракета, выпущенная КНДР, уже упала, со ссылкой на минобороны страны сообщила служба безопасности на море Японии.
«
"Согласно министерству обороны Японии, предположительно, баллистическая ракета, пуск которой ранее провела Северная Корея, уже упала. Просьба морским и воздушным судам следить за актуальной информацией, а в случае обнаружения фрагментов ракеты, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Сообщение появилось в 11.15 (5.15 мск). Ранее министерство обороны Японии сообщало, что ракета, предположительно упадет в 11.13 (5.13 мск).
В 9.59 (3.59 МСК) Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском ракеты по каналам посольства Японии в Пекине.
Это 12 подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.
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