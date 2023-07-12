https://ria.ru/20230712/raketa-1883651321.html

В Токио указали, где упадет ракета КНДР

В Токио указали, где упадет ракета КНДР - РИА Новости, 12.07.2023

В Токио указали, где упадет ракета КНДР

Северокорейская ракета все еще находится в полете, ожидается, что она упадет вне исключительной экономической зоны Японии, заявил журналистам японский министр... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T05:17

2023-07-12T05:17

2023-07-12T05:17

в мире

токио

япония

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Северокорейская ракета все еще находится в полете, ожидается, что она упадет вне исключительной экономической зоны Японии, заявил журналистам японский министр обороны Ясукадзу Хамада. "Выпущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета упадет в 550 километрах к востоку от Корейского полуострова вне исключительной экономической зоны Японии примерно в 11:13 (5:13 мск)", – сказал он. По его словам, в ведомстве ведут анализ и выясняют, является ли эта ракета межконтинентальной баллистической, и исходя из длительности полета, нельзя исключать вероятность, что она была выпущена по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. В Токио сообщили в среду, что в 9.59 (3.59 мск) Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.

https://ria.ru/20230626/kndr-1880384240.html

токио

япония

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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в мире, токио, япония, корейский полуостров, кндр (северная корея)