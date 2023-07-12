https://ria.ru/20230712/provoda-1883856500.html

В Серове погиб мужчина, поднявший оборванные штормом провода

В Серове погиб мужчина, поднявший оборванные штормом провода - РИА Новости, 12.07.2023

В Серове погиб мужчина, поднявший оборванные штормом провода

Мужчина погиб в городе Серов Свердловской области, подняв оборванные штормом провода, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T21:53

2023-07-12T21:53

2023-07-12T21:53

происшествия

серов

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

жкх

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Мужчина погиб в городе Серов Свердловской области, подняв оборванные штормом провода, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По информации представителя полиции, сведения о гибели местного жителя на улице Ферросплавщиков поступили к правоохранителям от бригады скорой помощи вечером в среду. Врачи констатировали смерть мужчины, получившего мощный удар электротоком. "Личность погибшего полицией уже установлена – это местный житель, гражданин Захаров, 1981 года рождения. Его уже опознала прибывшая на место ЧП мать. Стихия бушевала в Серове порядка тридцати минут, был сильный град и ураганный ветер, из-за чего и мог произойти обрыв проводов. Мужчина по имени Андрей проживал рядом с местом происшествия, вероятно, увидев, что произошло, подошел, чтобы убрать провода с дороги, но по неопытности взялся руками сразу за оба провода и получил смертельный удар", – говорится в сообщении. После шторма в Серове повреждено множество деревьев, во многих домах пропал свет, с перебоями работала мобильная связь. В эти минуты ведутся восстановительные работы, добавил Горелых. Как отметили в региональном управлении СК РФ, по факту гибели мужчины проводится проверка, предварительно, его смерть не носит криминальный характер.

https://ria.ru/20230704/tragediya-1882035298.html

https://ria.ru/20230626/tragediya-1880386634.html

серов

свердловская область

россия

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происшествия, серов, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, жкх, россия