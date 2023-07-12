https://ria.ru/20230712/promyshlennost-1883827573.html

Промышленное производство в Костромской области демонстрирует рост

Промышленное производство в Костромской области демонстрирует рост - РИА Новости, 12.07.2023

Промышленное производство в Костромской области демонстрирует рост

Индекс промышленного производства Костромской области в мае 2023 года увеличился на 18,4% по сравнению с маем прошлого года, сообщает департамент экономического РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:42

2023-07-12T18:42

2023-07-12T18:43

костромская область

промышленность

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КОСТРОМА, 12 июл – РИА Новости. Индекс промышленного производства Костромской области в мае 2023 года увеличился на 18,4% по сравнению с маем прошлого года, сообщает департамент экономического развития региона. "Промышленное производство региона демонстрирует положительную динамику. По мнению экспертов, это результат реализации мер поддержки, своевременно принятых на уровне государства и региона для противодействия санкционному давлению", - говорится в сообщении. Департамент отмечает, что при помощи региональных механизмов поддержки предприятия выходят на новые рынки, увеличивают обороты, осваивают выпуск новой продукции, в том числе в рамках импортозамещения. "С января по май 2023 года индекс промышленного производства в Костромской области вырос на 5,1%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 18,4%", - информирует департамент. Сообщается, что за пять месяцев 2023 года на 18,3% выросла добыча полезных ископаемых. Интенсивный рост выпуска продукции произошел в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (рост в 6,3 раза), электрического оборудования (рост в 3,6 раза). Значительно увеличилось производство химических веществ и продуктов (+8,6%), мебели (+21,2%), машин и оборудования (+18,2%). Также положительную динамику демонстрируют производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+4,5%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+3,1%), металлургическое (+2,6%) и текстильное производства (+2,1%). Продолжает расти и оборот организаций Костромской области, отмечает департамент экономического развития. С января по май оборот составил 238,7 миллиарда рублей, что на 15,5 миллиарда рублей больше, чем за соответствующий период 2022 года. Лидерами по приросту стали рыболовство, производство кожаных изделий, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, производство электрического оборудования.

https://ria.ru/20230620/investproekt-1879426215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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промышленность