https://ria.ru/20230712/prokhorovka-1883642712.html

В РВИО рассказали о потерях в Прохоровском сражении

В РВИО рассказали о потерях в Прохоровском сражении - РИА Новости, 12.07.2023

В РВИО рассказали о потерях в Прохоровском сражении

Красная армия в сражении под Прохоровкой потеряла больше танков, чем нацистские войска, однако выиграла этот важнейший бой, утверждения западных историков о... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T01:06

2023-07-12T01:06

2023-07-12T01:06

ссср

прохоровка

германия

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Красная армия в сражении под Прохоровкой потеряла больше танков, чем нацистские войска, однако выиграла этот важнейший бой, утверждения западных историков о катастрофической разнице в потерях является фейком, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, в рамках Курской битвы (5 июля – 23 августа) произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника. В последние годы некоторые западные историки, в том числе немецкий ученый Карл-Хайнц Фризер, сделали ряд публикаций, согласно которым СССР якобы не выиграл Прохоровское сражение, а потерпел "катастрофическое поражение" с соотношением потерь в бронетехнике 235 к 5 в пользу нацистской Германии. "Сегодня СМИ и историки Германии и других западных стран пытаются принизить подвиг наших бойцов, танкистов и командиров, которые воевали на Прохоровском поле – одном из трех полей ратной славы России наряду с Куликовым и Бородинским. Такие измышления являются откровенным фейком, не подкрепленным архивными данными", - сказал Мягков. Историк сослался на советские документы, согласно которым в сражении под Прохоровкой с обеих сторон участвовало около 1200 танков. "Тогда советские войска потеряли 500 танков из 800 участвовавших, то есть 60% от всей численности группировки. Немцы же потеряли 300 танков из 400, то есть 75%. Получается, наши потери составили меньше, чем один к двум", - рассказал научный директор РВИО. Собеседник агентства пояснил, что в Прохоровском сражении Красная армия потеряла больше танков, чем противник, но приведенное процентное отношение показывает, что для вермахта потери были более чувствительными еще и потому, что, в отличие от нацистов, у СССР были резервы на том направлении: "Таким образом, данное сражение имело для гитлеровцев катастрофический исход". Говоря о значении Прохоровского сражения для исхода всей Курской битвы, историк отметил, что именно там Красной армии удалось лишить немецкую армию наступательного потенциала и самим перейти в контрнаступление. "По существу Прохоровское сражение было решающим во всей Курской битве", - резюмировал Мягков.Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. В нем участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. Военной разведке СССР удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге. Упреждающая артиллерийская контрподготовка советских войск ослабила ударные группировки захватчика в начале наступления. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.

https://ria.ru/20230712/srazhenie-1883375662.html

https://ria.ru/20230712/rvio-1883641241.html

https://ria.ru/20230629/podpole-1881008058.html

ссср

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ссср, прохоровка, германия, российское военно-историческое общество (рвио), общество