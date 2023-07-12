https://ria.ru/20230712/proisshestvie-1883778102.html
В Москве на станции "Лось" поезд сбил двух человек
В Москве на станции "Лось" поезд сбил двух человек - РИА Новости, 12.07.2023
В Москве на станции "Лось" поезд сбил двух человек
Поезд сбил двух человек на станции "Лось" в Москве: женщина погибла, мужчина в больнице, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:52
2023-07-12T15:52
2023-07-12T15:52
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поезд сбил двух человек на станции "Лось" в Москве: женщина погибла, мужчина в больнице, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в телеграм-канале. "Днем 12 июля 2023 года поступило сообщение о том, что на остановочном пункте "Лось" ярославского направления Московской железной дороги поездом смертельно травмирована женщина 1987 года рождения, а также травмы получил мужчина 1976 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что по данному факту проводится проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве на станции "Лось" поезд сбил двух человек
В Москве на станции "Лось" поезд сбил двух человек, погибла женщина