https://ria.ru/20230712/proisshestvie-1883778102.html

В Москве на станции "Лось" поезд сбил двух человек

В Москве на станции "Лось" поезд сбил двух человек - РИА Новости, 12.07.2023

В Москве на станции "Лось" поезд сбил двух человек

Поезд сбил двух человек на станции "Лось" в Москве: женщина погибла, мужчина в больнице, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:52

2023-07-12T15:52

2023-07-12T15:52

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поезд сбил двух человек на станции "Лось" в Москве: женщина погибла, мужчина в больнице, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в телеграм-канале. "Днем 12 июля 2023 года поступило сообщение о том, что на остановочном пункте "Лось" ярославского направления Московской железной дороги поездом смертельно травмирована женщина 1987 года рождения, а также травмы получил мужчина 1976 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20230330/poezd-1861786176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)