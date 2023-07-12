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В Китае НАТО вынесли два суровых предупреждения
В Китае НАТО вынесли два суровых предупреждения - РИА Новости, 12.07.2023
В Китае НАТО вынесли два суровых предупреждения
НАТО должна предотвратить расширение альянса и начать уважать суверенитет других стран, пишет Global Times. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T02:20
2023-07-12T02:20
2023-07-12T02:27
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. НАТО должна предотвратить расширение альянса и начать уважать суверенитет других стран, пишет Global Times."Когда НАТО ведет себя высокомерно, мы должны строго предупредить ее о двух моментах. Во-первых, НАТО должна сдерживать импульс к расширению, а не потворствовать ему, правильно позиционировать себя и никогда не переходить черту. Во-вторых, НАТО должна уважать законные интересы безопасности и требования основных стран региона, а не оскорблять и провоцировать их. В противном случае это приведет к плачевным последствиям", — говорится в материале.Автор отметил, что для альянса конфликт между Россией и Украиной стал уроком. Если организация не сможет себя сдержать, то это приведет к гораздо более серьезным последствиям, добавил обозреватель.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20230712/oborona-1883640486.html
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, НАТО
В Китае НАТО вынесли два суровых предупреждения
GT: НАТО должна предотвратить расширение альянса и начать уважать суверенитет других стран