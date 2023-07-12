https://ria.ru/20230712/preduprezhdeniya-1883645645.html

В Китае НАТО вынесли два суровых предупреждения

В Китае НАТО вынесли два суровых предупреждения - РИА Новости, 12.07.2023

В Китае НАТО вынесли два суровых предупреждения

НАТО должна предотвратить расширение альянса и начать уважать суверенитет других стран, пишет Global Times. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T02:20

2023-07-12T02:20

2023-07-12T02:27

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. НАТО должна предотвратить расширение альянса и начать уважать суверенитет других стран, пишет Global Times."Когда НАТО ведет себя высокомерно, мы должны строго предупредить ее о двух моментах. Во-первых, НАТО должна сдерживать импульс к расширению, а не потворствовать ему, правильно позиционировать себя и никогда не переходить черту. Во-вторых, НАТО должна уважать законные интересы безопасности и требования основных стран региона, а не оскорблять и провоцировать их. В противном случае это приведет к плачевным последствиям", — говорится в материале.Автор отметил, что для альянса конфликт между Россией и Украиной стал уроком. Если организация не сможет себя сдержать, то это приведет к гораздо более серьезным последствиям, добавил обозреватель.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.

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в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, нато