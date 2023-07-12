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Число поврежденных огнем домов в свердловской Шайдурихе возросло до 40 - РИА Новости, 12.07.2023
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20:25 12.07.2023 (обновлено: 21:00 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/pozhary-1883848468.html
Число поврежденных огнем домов в свердловской Шайдурихе возросло до 40
Число поврежденных огнем домов в свердловской Шайдурихе возросло до 40 - РИА Новости, 12.07.2023
Число поврежденных огнем домов в свердловской Шайдурихе возросло до 40
Пожар в селе Шайдуриха в Свердловской области повредил порядка 40 домов, говорится в сообщении департамента информационной политики региона. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:25
2023-07-12T21:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
невьянский городской округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Пожар в селе Шайдуриха в Свердловской области повредил порядка 40 домов, говорится в сообщении департамента информационной политики региона. &quot;По оперативным данным, огнем повреждено около 40 строений&quot;, — подчеркнули в ведомстве.В пресс-службе МЧС уточнили, что работа спасателей осложняется погодными условиями — сухой и жаркой погодой с порывами ветра до 27 метров в секунду.Ранее сообщалось, что четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего жителей села Шайдуриха временно эвакуировали. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на шесть строений в селе, позже число горящих домов достигло 27. В Невьянском городском округе ввели режим ЧС.Как заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, из Шайдурихи вывезли более 50 человек. В МЧС заявили, что к тушению пожара привлекли свыше 80 человек и 26 единиц техники, в том числе противопожарный вертолет Ми-8.В свою очередь, сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск и в Шайдурихе.
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свердловская область
невьянский городской округ
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, невьянский городской округ
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область, Невьянский городской округ
Число поврежденных огнем домов в свердловской Шайдурихе возросло до 40

Власти Свердловской области: число поврежденных огнем домов в Шайдурихе возросло до 40

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Пожар в селе Шайдуриха в Свердловской области повредил порядка 40 домов, говорится в сообщении департамента информационной политики региона.
«

"По оперативным данным, огнем повреждено около 40 строений", — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе МЧС уточнили, что работа спасателей осложняется погодными условиями — сухой и жаркой погодой с порывами ветра до 27 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего жителей села Шайдуриха временно эвакуировали. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на шесть строений в селе, позже число горящих домов достигло 27. В Невьянском городском округе ввели режим ЧС.
Как заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, из Шайдурихи вывезли более 50 человек. В МЧС заявили, что к тушению пожара привлекли свыше 80 человек и 26 единиц техники, в том числе противопожарный вертолет Ми-8.
В свою очередь, сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск и в Шайдурихе.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьНевьянский городской округ
 
 
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