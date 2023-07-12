https://ria.ru/20230712/pozhar-1883859388.html

В отеле в Немчиновке локализовали пожар на площади 250 "квадратов"

В отеле в Немчиновке локализовали пожар на площади 250 "квадратов" - РИА Новости, 12.07.2023

В отеле в Немчиновке локализовали пожар на площади 250 "квадратов"

Пожар в отеле в подмосковной Немчиновке локализован на площади 250 "квадратов", сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T22:25

2023-07-12T22:25

2023-07-12T22:25

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар в отеле в подмосковной Немчиновке локализован на площади 250 "квадратов", сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов". Позднее площадь пожара в отеле в подмосковной Немчиновке возросла до 200 "квадратов". "В 21.55 пожар локализован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230424/otel-1867375426.html

россия

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2023

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия