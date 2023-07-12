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В отеле в Немчиновке локализовали пожар на площади 250 "квадратов" - РИА Новости, 12.07.2023
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22:25 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883859388.html
В отеле в Немчиновке локализовали пожар на площади 250 "квадратов"
В отеле в Немчиновке локализовали пожар на площади 250 "квадратов" - РИА Новости, 12.07.2023
В отеле в Немчиновке локализовали пожар на площади 250 "квадратов"
Пожар в отеле в подмосковной Немчиновке локализован на площади 250 "квадратов", сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:25
2023-07-12T22:25
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар в отеле в подмосковной Немчиновке локализован на площади 250 "квадратов", сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов". Позднее площадь пожара в отеле в подмосковной Немчиновке возросла до 200 "квадратов". "В 21.55 пожар локализован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В отеле в Немчиновке локализовали пожар на площади 250 "квадратов"

В отеле в подмосковной Немчиновке локализовали пожар на площади в 250 квадратов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар в отеле в подмосковной Немчиновке локализован на площади 250 "квадратов", сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов". Позднее площадь пожара в отеле в подмосковной Немчиновке возросла до 200 "квадратов".
"В 21.55 пожар локализован на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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