https://ria.ru/20230712/pozhar-1883854928.html
Площадь пожара в отеле в Немчиновке возросла до 200 "квадратов"
Площадь пожара в отеле в Немчиновке возросла до 200 "квадратов" - РИА Новости, 12.07.2023
Площадь пожара в отеле в Немчиновке возросла до 200 "квадратов"
Площадь пожара в отеле в подмосковной Немчиновке возросла до 200 "квадратов", сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T21:33
2023-07-12T21:33
2023-07-12T21:33
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Площадь пожара в отеле в подмосковной Немчиновке возросла до 200 "квадратов", сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов". "Площадь пожара увеличилась до 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Площадь пожара в отеле в Немчиновке возросла до 200 "квадратов"
Площадь пожара в отеле в подмосковной Немчиновке возросла до 200 квадратов