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В Подмосковье загорелся отель - РИА Новости, 12.07.2023
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20:13 12.07.2023 (обновлено: 20:22 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883846705.html
В Подмосковье загорелся отель
В Подмосковье загорелся отель - РИА Новости, 12.07.2023
В Подмосковье загорелся отель
Отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:13
2023-07-12T20:22
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Горит строящееся здание, вплотную пристроенное к гостиничному комплексу на площади 100 квадратных метров в поселке Немчиновка, на улице Запрудная, дом 36", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелся отель

В подмосковном поселке Немчиновка на площади сто квадратов загорелся отель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Горит строящееся здание, вплотную пристроенное к гостиничному комплексу на площади 100 квадратных метров в поселке Немчиновка, на улице Запрудная, дом 36", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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