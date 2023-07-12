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В Подмосковье загорелся отель
В Подмосковье загорелся отель - РИА Новости, 12.07.2023
В Подмосковье загорелся отель
Отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:13
2023-07-12T20:13
2023-07-12T20:22
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Горит строящееся здание, вплотную пристроенное к гостиничному комплексу на площади 100 квадратных метров в поселке Немчиновка, на улице Запрудная, дом 36", - сказал собеседник агентства.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелся отель
В подмосковном поселке Немчиновка на площади сто квадратов загорелся отель