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В Подмосковье загорелся отель

В Подмосковье загорелся отель - РИА Новости, 12.07.2023

В Подмосковье загорелся отель

Отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:13

2023-07-12T20:13

2023-07-12T20:22

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отель загорелся в подмосковном поселке Немчиновка, площадь возгорания составляет 100 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Горит строящееся здание, вплотную пристроенное к гостиничному комплексу на площади 100 квадратных метров в поселке Немчиновка, на улице Запрудная, дом 36", - сказал собеседник агентства.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)