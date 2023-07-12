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На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек - РИА Новости, 12.07.2023
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19:52 12.07.2023 (обновлено: 20:47 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883843089.html
На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек
На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек - РИА Новости, 12.07.2023
На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек
Спасатели полностью ликвидировали пожар на седьмом этаже девятиэтажки на улице Айвазовского в Москве, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:52
2023-07-12T20:47
происшествия
москва
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происшествия – радио sputnik
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на седьмом этаже девятиэтажки на улице Айвазовского в Москве, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре на улице Айвазовского, дом 6, корпус 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений на седьмом этаже девятиэтажного дома происходил пожар. В течение 20 минут по прибытию на место пожар локализован и через 10 минут после этого полностью ликвидирован... К сожалению, имеется погибший", - сказал собеседник агентства. Как уточняется, удалось не допустить распространение огня на соседние квартиры. Были эвакуированы четыре человека.Прокуратура столицы в телеграм-канале уточнила, что погибшая женщина "прыгнула из окна, спасаясь от пожара, до приезда экстренных служб". Ход доследственной проверки по факту пожара находится на контроле надзорного ведомства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек

На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек, возгорание ликвидировали

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на седьмом этаже девятиэтажки на улице Айвазовского в Москве, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
«
"В оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре на улице Айвазовского, дом 6, корпус 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений на седьмом этаже девятиэтажного дома происходил пожар. В течение 20 минут по прибытию на место пожар локализован и через 10 минут после этого полностью ликвидирован... К сожалению, имеется погибший", - сказал собеседник агентства.
Как уточняется, удалось не допустить распространение огня на соседние квартиры. Были эвакуированы четыре человека.
Прокуратура столицы в телеграм-канале уточнила, что погибшая женщина "прыгнула из окна, спасаясь от пожара, до приезда экстренных служб". Ход доследственной проверки по факту пожара находится на контроле надзорного ведомства.
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