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На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек

На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек - РИА Новости, 12.07.2023

На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек

Спасатели полностью ликвидировали пожар на седьмом этаже девятиэтажки на улице Айвазовского в Москве, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:52

2023-07-12T19:52

2023-07-12T20:47

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на седьмом этаже девятиэтажки на улице Айвазовского в Москве, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре на улице Айвазовского, дом 6, корпус 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений на седьмом этаже девятиэтажного дома происходил пожар. В течение 20 минут по прибытию на место пожар локализован и через 10 минут после этого полностью ликвидирован... К сожалению, имеется погибший", - сказал собеседник агентства. Как уточняется, удалось не допустить распространение огня на соседние квартиры. Были эвакуированы четыре человека.Прокуратура столицы в телеграм-канале уточнила, что погибшая женщина "прыгнула из окна, спасаясь от пожара, до приезда экстренных служб". Ход доследственной проверки по факту пожара находится на контроле надзорного ведомства.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883660225.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik