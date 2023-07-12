Факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали
ГУМЧС: факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали, угрозы взрыва нет
© Фото : МЧС Нижегородская область/TelegramСпасатели на месте горения на предприятии в Дзержинске в Нижегородской области
Спасатели на месте горения на предприятии в Дзержинске в Нижегородской области
УФА, 12 июл - РИА Новости. Факельное горение на предприятии в Дзержинске прекращено, угрозы взрыва нет, сообщили в ГУМЧС по Нижегородской области.
Производство на заводе окиси этилена и гликолей "Сибура" в Дзержинске приостановлено из-за возгорания, идет ликвидация происшествия, сообщили ранее в компании.
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"В 15.15 (мск) факельное горение прекращено. Происходит охлаждение производственной установки. Угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет", - сказали в ГУМЧС, добавив, что на месте работают 80 человек личного состава и 24 единицы техники.
В пресс-службе "Сибура" добавили, что на данный момент ведётся мониторинг состояния воздуха силами мобильных лабораторий как предприятия, так и аккредитованных независимых лабораторий.
В прокуратуре Нижегородской области отметили, что специалисты ведомства контролируют установление обстоятельств пожара и ликвидацию последствий возгорания на промышленном предприятии.
"Для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехали работники прокуратуры г.Дзержинск", - говорится в релизе надзорного органа.