https://ria.ru/20230712/pozhar-1883777490.html

Факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали

Факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали - РИА Новости, 12.07.2023

Факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали

Факельное горение на предприятии в Дзержинске прекращено, угрозы взрыва нет, сообщили в ГУМЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:51

2023-07-12T15:51

2023-07-12T16:25

происшествия

нижегородская область

сибур холдинг

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УФА, 12 июл - РИА Новости. Факельное горение на предприятии в Дзержинске прекращено, угрозы взрыва нет, сообщили в ГУМЧС по Нижегородской области.Производство на заводе окиси этилена и гликолей "Сибура" в Дзержинске приостановлено из-за возгорания, идет ликвидация происшествия, сообщили ранее в компании."В 15.15 (мск) факельное горение прекращено. Происходит охлаждение производственной установки. Угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет", - сказали в ГУМЧС, добавив, что на месте работают 80 человек личного состава и 24 единицы техники.В пресс-службе "Сибура" добавили, что на данный момент ведётся мониторинг состояния воздуха силами мобильных лабораторий как предприятия, так и аккредитованных независимых лабораторий.В прокуратуре Нижегородской области отметили, что специалисты ведомства контролируют установление обстоятельств пожара и ликвидацию последствий возгорания на промышленном предприятии."Для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехали работники прокуратуры г.Дзержинск", - говорится в релизе надзорного органа.

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, сибур холдинг