Рейтинг@Mail.ru
Факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 12.07.2023 (обновлено: 16:25 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883777490.html
Факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали
Факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали - РИА Новости, 12.07.2023
Факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали
Факельное горение на предприятии в Дзержинске прекращено, угрозы взрыва нет, сообщили в ГУМЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:51
2023-07-12T16:25
происшествия
нижегородская область
сибур холдинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883778764_174:0:1198:576_1920x0_80_0_0_9ada56f756ca63416aed96ea84708b42.jpg
УФА, 12 июл - РИА Новости. Факельное горение на предприятии в Дзержинске прекращено, угрозы взрыва нет, сообщили в ГУМЧС по Нижегородской области.Производство на заводе окиси этилена и гликолей "Сибура" в Дзержинске приостановлено из-за возгорания, идет ликвидация происшествия, сообщили ранее в компании."В 15.15 (мск) факельное горение прекращено. Происходит охлаждение производственной установки. Угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет", - сказали в ГУМЧС, добавив, что на месте работают 80 человек личного состава и 24 единицы техники.В пресс-службе "Сибура" добавили, что на данный момент ведётся мониторинг состояния воздуха силами мобильных лабораторий как предприятия, так и аккредитованных независимых лабораторий.В прокуратуре Нижегородской области отметили, что специалисты ведомства контролируют установление обстоятельств пожара и ликвидацию последствий возгорания на промышленном предприятии."Для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехали работники прокуратуры г.Дзержинск", - говорится в релизе надзорного органа.
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883660225.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883778764_302:0:1070:576_1920x0_80_0_0_f602dbc89f631c0bdbe887a573a36cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, сибур холдинг
Происшествия, Нижегородская область, Сибур Холдинг
Факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали

ГУМЧС: факельное горение на заводе в Дзержинске ликвидировали, угрозы взрыва нет

© Фото : МЧС Нижегородская область/TelegramСпасатели на месте горения на предприятии в Дзержинске в Нижегородской области
Спасатели на месте горения на предприятии в Дзержинске в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : МЧС Нижегородская область/Telegram
Спасатели на месте горения на предприятии в Дзержинске в Нижегородской области
Читать ria.ru в
УФА, 12 июл - РИА Новости. Факельное горение на предприятии в Дзержинске прекращено, угрозы взрыва нет, сообщили в ГУМЧС по Нижегородской области.
Производство на заводе окиси этилена и гликолей "Сибура" в Дзержинске приостановлено из-за возгорания, идет ликвидация происшествия, сообщили ранее в компании.
«
"В 15.15 (мск) факельное горение прекращено. Происходит охлаждение производственной установки. Угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет", - сказали в ГУМЧС, добавив, что на месте работают 80 человек личного состава и 24 единицы техники.
В пресс-службе "Сибура" добавили, что на данный момент ведётся мониторинг состояния воздуха силами мобильных лабораторий как предприятия, так и аккредитованных независимых лабораторий.
В прокуратуре Нижегородской области отметили, что специалисты ведомства контролируют установление обстоятельств пожара и ликвидацию последствий возгорания на промышленном предприятии.
"Для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехали работники прокуратуры г.Дзержинск", - говорится в релизе надзорного органа.
Ликвидация открытого горения в хозяйственных постройках в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Пожар в деревянных постройках в Солнечногорске локализовали
Вчера, 08:16
 
ПроисшествияНижегородская областьСибур Холдинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала