https://ria.ru/20230712/pozhar-1883663460.html

МЧС уточнило, что в Солнечногорске загорелись сараи

МЧС уточнило, что в Солнечногорске загорелись сараи - РИА Новости, 12.07.2023

МЧС уточнило, что в Солнечногорске загорелись сараи

МЧС уточняет, что при пожаре в Солнечногорске жилые дома не повреждены, горят сараи, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:53

2023-07-12T08:53

2023-07-12T09:07

происшествия

россия

солнечногорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МЧС уточняет, что при пожаре в Солнечногорске жилые дома не повреждены, горят сараи, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании деревянных построек в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших не было. Позднее пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров."В подмосковном Солнечногорске жилые дома не горят. Не пострадал ни один дом. Пожарным удалось не допустить распространение огня. Горят сараи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883660225.html

россия

солнечногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, солнечногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)